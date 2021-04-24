شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تشارك باحتفالات مئوية المملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الاخباري - شاركت شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - في العديد من المبادرات والبرامج احتفالاً بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية والتي صادفت يوم الأحد 11 ابريل 2021، والتي استهدفت تطبيق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها ماكدونالدز الأردن والتي أقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية والعديد من الجهات المحلية.

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وقد استهلت شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - الأردن فعاليات المئوية بإطلاق عرض المئوية بفروع ماكدونالدز الأردن وعبر خدمة التوصيل "اشترٍ أي وجبة من الحجم الكبير واحصل على الثانية مجاناً" لمشاركة زبائن ماكدونالدز بالاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً.



كما عملت شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - على إضافة شعار المئوية على أكياس الطعام و كاسات القهوة، إلى جانب العديد من مظاهر الاحتفال الأخرى داخل الفروع مثل ارتداء موظفي ماكدونالدز "شارات المئوية" مشاركة منهم في الاحتفالية.



يشار إلى أن شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً خاصاً في المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تساند الجهود الرسمية والتي تخدم أبناء الوطن، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبالله الثاني ابن الحسين في ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في كل ما يسهم بنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.