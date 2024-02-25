البنك العربي "أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط" للعام 2024

الوكيل الاخباري - منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط" للعام 2024، وذلك ضمن الدورة الرابعة لجوائز التمويل المستدام السنوية لعام 2024.وقد تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم عالميّة متخصصة واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة، وذلك تقديراً للإنجازات المميزة التي حققها البنك في هذا المجال ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

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ويجسد هذا التقدير جهود البنك والتزامه المستمر بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادرات الاستدامة المبتكرة، مما يعكس دوره المؤثر في دعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أهدافاً مستدامة وسعيه لدمج الاستدامة في عملياته بشكل سلس يتماشى مع رؤية البنك بتحقيق نمو مستدام.



وقد تمّ اختيار البنك العربي لهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير الأساسية والمتخصصة في هذا المجال، وقد شملت جهود البنك الريادية والتزامه في استدامة المجتمعات ضمن إطار عمله للتمويل المستدام، إضافة إلى حرصه المستمر على تمويل الاستدامة الشامل، والتميز في إصدار الأسناد، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، ومدى الشفافية والإبلاغ، والبنية التحتية، وتمويل الاستدامة في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يسهم في إحداث أثر حقيقي مستدام في المجتمعات التي يعمل فيها. هذا بالإضافة إلى سياسات الحوكمة والأهداف والإنجازات في التمويل البيئي والاجتماعي للأنشطة التي تمت خلال العام المنصرم.



والجدير بالذكر أنّ البنك العربي حاز أيضاً على جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام في الأردن للعام 2024 من قبل مجلة غلوبال فاينانس. هذا إلى جانب حصول البنك على جائزة "أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية" في الأردن للعام 2022 والتي منحها اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics) العالمية.



يشار هنا إلى أن البنك العربي كان قد أطلق إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أتم البنك خلال العام المنصرم عملية إصدار أسناد القرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. حيث سيتم توظيف حصيلة هذه الأسناد الدائمة لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG).