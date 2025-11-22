الأحد 2025-11-23 11:23 ص
 

مباحثات مصرية سعودية حول الأوضاع في السودان وغزة ولبنان

السبت، 22-11-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-  بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في لقاء ثنائي التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن المنطقة، والجهود المشتركة حيالها، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية.اضافة اعلان


والتقى الوزيران يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وركز اللقاء، بحسب بيان للخارجية المصرية، على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مختلف الأصعدة بتوجيهات القيادة في البلدين.

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، والمضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان أمن الشعب الفلسطيني، مع مواصلة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، والتحضير لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وتناول اللقاء تطورات الأزمة السودانية، حيث جدد الوزيران التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية بما يحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، ويضع حدًّا لمعاناة الشعب السوداني. كما أشادا بالتنسيق القائم داخل الآلية الرباعية الدولية.

سكاي نيوز
 
 
