مباحثات مصرية سعودية حول الأوضاع في السودان وغزة ولبنان

والتقى الوزيران يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وركز اللقاء، بحسب بيان للخارجية المصرية، على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مختلف الأصعدة بتوجيهات القيادة في البلدين.
وأكد الوزيران أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، والمضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان أمن الشعب الفلسطيني، مع مواصلة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، والتحضير لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
وتناول اللقاء تطورات الأزمة السودانية، حيث جدد الوزيران التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية بما يحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، ويضع حدًّا لمعاناة الشعب السوداني. كما أشادا بالتنسيق القائم داخل الآلية الرباعية الدولية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: جنوب إفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين
-
روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة
-
إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"
-
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31
-
رويترز: الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا
-
قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا
-
صنعاء تصدر أحكامًا بالإعدام على 17 متهماً بـ"التجسس والتخابر"
-
إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان