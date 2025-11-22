تربية معان تُجري اختبار ضبط الجودة في 19 مدرسة أساسية

07:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754768 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان اختبار ضبط الجودة (LQAS) في 19 مدرسة تضم الصفين الثاني والثالث، والذي نفّذه عدد من المشرفين التربويين. اضافة اعلان





وقالت المديرية في بيان اليوم السبت، إن الاختبار نفذ على عينات عشوائية من طلبة الصفين الثاني والثالث الأساسي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وفق إجراءات منظمة وبما ينسجم مع آلية تطبيق هذا الاختبار على مستوى مدارس المملكة، الذي ينفذ خلال الشهر الجاري من كل عام.



وأشارت إلى أن المؤشرات الرئيسة للاختبار تركز على قدرة الطلبة في قراءة نصوص مناسبة لمرحلتهم الصفية، وحل مسائل حسابية تتوافق مع مستوى الصفين الثاني والثالث، مبينة أن الاختبار يُعقد وجاهيًا ضمن وقت محدد، ويتم تطبيقه على الطلبة بشكل فردي، حيث يتضمن اختبار اللغة العربية أسئلة شفهية تعتمد على المقابلة المباشرة، مع تسجيل النتائج إلكترونيًا عبر برمجية خاصة، ليشكل الاختبار عنصراً مكملاً لمجموعة من الاختبارات الوطنية المعتمدة.



وأكدت المديرية أهمية هذا الاختبار الوطني ودوره في قياس المهارات الأساسية للطلبة في القراءة والحساب، باعتبارهما مرتكزًا رئيسًا لبناء تعلم متين في المراحل اللاحقة، لافتة إلى حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة واقع الصفوف الثلاثة الأولى، لما تمثله من مرحلة تأسيسية مهمة تسهم في رفع مستوى التحصيل في السنوات الدراسية المقبلة.