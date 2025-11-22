10 شهداء في غارات للاحتلال على غزة ودير البلح ومخيم النصيرات

05:29 م

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت مدينة غزة ودير البلح والنصيرات، وفقاً لما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني.





وأوضح الدفاع المدني أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة بالقرب من مفترق العباس في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.



وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في مخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.



وتابع، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في محيط مسجد بلال بن رباح، غرب دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.



وأوضحت المصادر الطبية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,863، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 7 شهداء و30 إصابة. فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 318 شهيداً، و788 مصاباً، وجرى انتشال 572 جثماناً.