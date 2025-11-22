حادث غريب في سماء أمريكا: طائرة ركاب تصطدم بمنطاد طقس

وحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "نيويورك بوست"، اعترفت شركة "ويندبورن سيستمز"، التي أطلقت المنطاد الجوي من مدينة سبوكان بولاية واشنطن، بأنها فقدت السيطرة عليه من وقت لآخر، ما قد يكون سبب الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنطاد حطم الزجاج الأمامي للطائرة، مما أدى إلى تناثر شظايا الزجاج في قمرة القيادة، قبل أن يضطر طاقم الطائرة لإجراء هبوط اضطراري. وأكدت السلطات أن الركاب لم يصب أي منهم بأذى.
روسيا اليوم
-
