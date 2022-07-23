البيطار: صيف حافل ودعم متواصل من زين للسياحة والثقافة والشباب

الوكيل الإخباري - ضمن إسهاماتها المستمرة لرفد قطاعات السياحة والثقافة والشباب؛ تواصل شركة زين الأردن رعايتها ودعمها لأبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة، والتي تحظى بحضور جماهيري وإقبال كبير من المواطنين وزوار الأردن على حد سواء.

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وأشار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار إلى دعم زين المستمر لأبرز وأهم الفعاليات الصيفية التي تقام في المملكة،وحرص الشركة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية على دعم ومساندة الجهود الرامية إلى رفد القطاع السياحي من خلال التواجد في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي تشكل عامل جذب للسياح والمواطنين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويرفد العديد من القطاعات.



وأعلن البيطار عن رعاية زين لمجموعة من التظاهرات الفنية والثقافية والسياحية التي تشملحفلات الفنانين كاظم الساهر وحسين الجسمي التي ستقام نهاية الشهر الجاري، ومهرجاني جرش للثقافة والفنون، والفحيص، اللذان تدأب الشركة على رعايتهما سنوياً، حيث تستقطب هذه الفعاليات أبرز الفنانين العرب والأردنيين وتحظى بحضور جماهيري كبير، وأضاف أن زين مستمرة في رعايتها الممتدة لمدة 16 عاماً لسوق جارا، بهدف دعم المجتمع المحلي وقطاع الحرف اليدوية، إضافة إلى قطاع السياحة نظراً لإقبال السياح على ارتياد السوق للاستمتاع بالأجواء المميزة واقتناء المشغولات والمنتجات الفريدة التي تُعرَض في السوق.



كما أضاف أن شركة زين مستمرة في رعاية مهرجان صيف عمان في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع أمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى رعاية مجموعة من الفعاليات الرياضية والشبابية التي تشمل منافسات ريد بُل كار بارك درِفت، ورالي Jordan Riders ورالي أسرة مالكي دراجات هارلي (HOG)،والعديد من الفعاليات والأحداث المميزة، فيما كشف عن استعداد زين لإطلاق فعاليات رياضية ضخمة ومميزة سيتم الإعلان عنها قريباً.







