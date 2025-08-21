اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين".

وهدف التمرين إلى رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأردنية في مجال الاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية، وتحديد مواطن القوة ومعالجة جوانب القصور في منظومة الأمن النووي والإشعاعي، إضافةً إلى دعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية في التعامل الفاعل مع التهديدات غير التقليدية.
