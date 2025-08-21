اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين".

الوكيل الإخباري- احتفل في فندق القوات المسلحة الأردنية، الخميس، باختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"، الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (DTRA) ومختبرات أوكردج الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، وذلك ضمن إطار البرنامج الأردني – الأميركي في مجال مواجهة أسلحة الدمار الشامل.

واشتمل التمرين على تنفيذ مجموعة من الفرضيات الميدانية والسيناريوهات العملية التي تحاكي آليات التعامل مع التهديدات النووية والإشعاعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا المجال الحيوي.