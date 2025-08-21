الخميس 2025-08-21 05:15 م
 

اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"

الخميس، 21-08-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   احتفل في فندق القوات المسلحة الأردنية، الخميس، باختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"، الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (DTRA) ومختبرات أوكردج الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، وذلك ضمن إطار البرنامج الأردني – الأميركي في مجال مواجهة أسلحة الدمار الشامل.

واشتمل التمرين على تنفيذ مجموعة من الفرضيات الميدانية والسيناريوهات العملية التي تحاكي آليات التعامل مع التهديدات النووية والإشعاعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا المجال الحيوي.


وهدف التمرين إلى رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأردنية في مجال الاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية، وتحديد مواطن القوة ومعالجة جوانب القصور في منظومة الأمن النووي والإشعاعي، إضافةً إلى دعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية في التعامل الفاعل مع التهديدات غير التقليدية.

 
 
