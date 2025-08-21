الخميس 2025-08-21 05:16 م
 

الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 21-08-2025 03:52 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين الأردن واليابان في المجالات العسكرية والدفاعية.اضافة اعلان


وتناول اللقاء الوضع الإنساني المأساوي في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، ومجمل التطورات في سوريا ولبنان.

وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، مثمنا دور اليابان في تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.

من جانبه، ثمن وزير الدفاع الياباني دور الأردن وجهوده لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم

منوعات روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم

ك

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "المياه" والمركز الجغرافي الملكي

اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين".

أخبار محلية اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

العيسوي يعزي نفاع والداؤد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة

نقود أردنية

اقتصاد محلي الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي



 
 





الأكثر مشاهدة