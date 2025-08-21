الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

وتناول اللقاء الوضع الإنساني المأساوي في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، ومجمل التطورات في سوريا ولبنان.
وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، مثمنا دور اليابان في تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.
من جانبه، ثمن وزير الدفاع الياباني دور الأردن وجهوده لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي.
