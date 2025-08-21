الخميس 2025-08-21 05:15 م
 

الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد

العيسوي يعزي نفاع والداؤد
العيسوي يعزي نفاع والداؤد
 
الخميس، 21-08-2025 04:26 م
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل نفاع وعشيرة الداؤد.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أنيسة سالم جريس نجمة، أرملة المرحوم صالح نصار صالح نفاع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل نفاع، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

 كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة الداؤد، بوفاة المرحومة رسمية عيسى فرج الفرح، أرملة المرحوم يوسف حنا الداؤد، رئيس بلدية الفحيص الأسبق، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
 
 
