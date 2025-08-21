الخميس 2025-08-21 05:15 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 21-08-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، الخميس ، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورة وجمهورية اندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (63) طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(160) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (385) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (785) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 


