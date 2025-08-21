الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، الخميس ، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورة وجمهورية اندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (63) طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

