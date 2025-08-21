مذكرة تفاهم بين "المياه" والمركز الجغرافي الملكي

الوكيل الإخباري- وقع أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ومدير المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر كامل حدادين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتأطير العلاقة في مجالات التعاون ونطاق العمل المشترك، بما يخدم رؤيتهما وأهدافهما المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير وتبادل المعلومات والبيانات المحدثة من أجل وضع الخطط وتنفيذ المشاريع الرامية إلى إعداد السياسات الفعالة وتقديم أفضل وأسرع الخدمات من خلال تبادل المعلومات والبيانات بشكل عام والمعلومات الجغرافية بشكل خاص لغايات استخدامها في إعداد وإصدار الإحصاءات الرسمية لدعم أصحاب القرار لتلبي احتياجات الفريقين.



وبين المحاميد أن مذكرة التفاهم تنص على التعاون في مجال الأعمال المساحية والتصوير الجوي والفضائي إضافة إلى التعاون في مجال التدريب في علوم المساحة والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والمشاريع البحثية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الفريقين.



من جانبه، بين حدادين أهمية هذه المذكرة في إقامة وتعزيز الشراكة المستدامة بين الطرفين ومأسسة عملية توفير ومشاركة البيانات والصور الجوي والفضائية حسب درجة تصنيفها، مؤكدا أن التدريب في تخصصات العلوم الجيومكانية بالمركز تأتي وفق أحدث المستجدات التكنولوجية والواقعية.