"الجامعة الأردنية " والبنك العربي يبحثان سبل تعزيز التعاون وافتتاح مختبر متطور للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، مع المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والبنك في المجالات الأكاديمية والتقنية.

اضافة اعلان



وأعرب عبيدات خلال اللقاء عن تقديره للإسهامات التي يقدمها البنك العربي بهدف تعزيز مسيرة التعليم وتطوير المهارات في الجامعة، مؤكداً أن البنك يمثل نموذجاً رائداً في مساهمته المجتمعية ودوره الفاعل في التعليم العالي وتطوير المهارات التقنية للطلبة، كونهم بناة المستقبل.



كما أشار إلى تبوء الجامعة لمراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث تقدمت 130 مرتبة لتصل إلى المرتبة 368 وفق تصنيف "QS" العالمي لعام 2025، وحققت المركز 197 في السمعة التوظيفية، إضافة إلى المرتبة 110 في مؤشر تأثير وتوظيف الخريجين، ما يعكس جهود الجامعة في تطوير مهارات الطلبة اللغوية والرقمية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

من جانبها، أشادت الصادق بالتقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية وسعيها المستمر لمواكبة تطورات العصر، معربةً عن فخر البنك العربي بهذه "المؤسسة العريقة" وحرصه على تقديم الدعم اللازم لتكريس مسيرتها التعليمية.



وأكدت الصادق أهمية الاستجابة للتغيرات المتسارعة في حاجات العصر ومتطلبات الأجيال، مشيرة إلى أهمية التخصصات الحديثة، كـالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات حيوية في سوق العمل الحالي، كما ناقشت إمكانية توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في هذه المجالات.

حضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور زياد الحوامدة، إضافة إلى مدير مركز تكنولوجيا المعلومات الدكتور لؤي النمر، ومدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور راكان أبو عرابي.

وتضمنت الزيارة افتتاح مختبر البنك العربي للأمن السيبراني في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بحضور عميد الكلية الدكتور باسل محافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم الأمن السيبراني، حيث أنشىء المختبر بدعم من البنك ليكون مركزاً متخصصاً في التدريب العملي على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.



وأشار أساتذة من القسم والقائمون على المختبر إلى أهمية وجود هذا المختبر في القسم، وإلى المواد التي تُدرس فيه، ومنها: التحقيقات الجنائية الرقمية، وأمن الشبكات، ومبادئ الأمن، وأمن وخصوصية المعلومات، ومختبر حل المشكلات.