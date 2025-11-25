كيف تؤثر الجغرافيا السياسية على التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: معلومات لا غنى عن معرفتها

الوكيل الإخباري- تحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية اقتصادية واستراتيجية وسياسية هائلة؛ فهي موطن للعديد من كبار منتجي النفط في العالم. كما تقع في المنطقة ممرات ملاحية بالغة الأهمية مثل قناة السويس ومضيق هرمز، وكلاهما يمثل شريانًا حيويًا لتدفق التجارة العالمية. وفي الحقيقة، يمر عبر هذين الممرين الملاحيين أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية. وقد استفادت المنطقة أيضًا من طفرة اقتصادية أخرى بفضل اكتشاف الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج تكنولوجيا الطاقة المتجددة. كما تضم المنطقة أيضًا عددًا من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا في العالم وشبكات جديدة من سلاسل الإمداد.



ونتيجة لما سبق ذكره، أصبحت هذه المنطقة شديدة التأثر بالأحداث والأخبار الجيوسياسية والتي قد تكون لها تأثيرات ضخمة غير مباشرة على العديد من أنواع الأصول. ونظرًا لتأثير المحتمل لهذا النشاط الاقتصادي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يتوقع المتداولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحدث الصدمة الاقتصادية المقبلة نتيجة لعوامل خارجية أم داخلية؟

تداول في ظروف مناسبة



بعد أن تستوعب الأسواق الأخبار المؤثرة، عادة ما تتحرك الأسعار بوتيرة سريعة. ويكاد أن يكون لكل خبر قادم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثيرًا قويًا على الأسواق العالمية للطاقة والعملات، بدءًا من الأخبار المتعلقة بالتقلبات في الإمدادات النفطية ووصولاً إلى التوترات الإقليمية في هذه المنطقة الساخنة من العالم. ولكن مهما كانت سرعة التغيرات أو مدى اتساع آثارها، يظل التعاون مع الوسيط المناسب عاملاً حاسمًا يمنح المتداولين أفضلية كبيرة، وإن كان لا يُستفاد منها بالشكل الكافي.



ومما لا شك فيه أن امتلاك الأدوات المناسبة والتحليلات الفورية والدقيقة وظروف التداول الملائمة يمكن أن يساعد المتداولين على التعامل بثقة حتى مع أكثر الأسواق تقلبًا. وتوفر شركة JustMarkets معظم هذه المعايير الهامة، بالإضافة إلى تمتعها بالشفافية والموثوقية العالية. كما يقدم هذا الوسيط العريق خدمة التداول بالنسخ، وهي خدمة تتيح للمتداولين المبتدئين إتباع استراتيجيات المتداولين المحنكين ذوي الخبرة. ويتم ترتيب هؤلاء المتداولين المحنكين في قائمة المتصدرين حسب أداءهم، مما يجعل عملية اختيار المتداول المناسب للمتابعة بسيطة وشفافة. أما المتداولون الذين يفضلون نهجاً أكثر استقلالية والتداول بأنفسهم، فيمكنهم استخدام تطبيق JustMarkets للتداول على الهواتف المحمولة، وإن كانوا قد يحتاجون إلى معلومات إضافية قبل البدء في التداول.

اكتشف الأبعاد الخفية لديناميكيات الأسواق

إن فهم علاقات الارتباط بين مختلف أنواع الأصول يمكن أن يعزز بشكل كبير كفاءة وقدرة المتداول على تحقيق أهدافه من خلال توفير رؤى وفهم أعمق. ولكن قبل أي شيء أود أن أشير إلى تنويه هام: لا يوجد في التداول ما يمكن وصفه بأنه قاعدة ثابتة أو مطلقة. وبناءً على ذلك، يجب عليك أن تتحقق دائمًا من صحة العلاقة أو الارتباط الذي تراه قبل تنفيذ أي إجراء. وسيعتمد المثال الافتراضي التالي على الذهب والنفط والدولار الأمريكي. ففي حال وجود علاقة ارتباط إيجابية، فإذا رأي المتداول أن سعر النفط في صعود فإنه سيتوقع أن سعر الذهب سيرتفع أيضًا. أما في حال وجود علاقة ارتباط سلبية، فإن الأصول تتحرك في اتجاهات عكسية، مثل العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي. كما يمكن أن تكشف العلاقة بين النفط والذهب الكثير من المعلومات عما يحدث في السوق.



نسبة النفط إلى الذهب

مما لا شك فيه أن معرفة هذه الديناميكيات وفهم مسبباتها الخفية يمكن أن يكشف المزيد من المعلومات، بما فيها معنويات السوق والاتجاهات المستقبلية المحتملة. وهناك "مؤشر" متخصص يُعرف باسم "نسبة النفط إلى الذهب" يقيس العلاقة بين أصلين من أكثر الأصول تداولًا واللذان يتم تسعيرهما (أي شراؤهما وبيعهما) بالدولار الأمريكي. وتمثل هذه النسبة كمية النفط التي يمكن شراؤها مقابل أوقية (أونصة) واحدة من الذهب. وقد بلغ متوسط هذا المؤشر على مدار 160 عامًا الماضية 19 برميل/أونصة مع انحراف معياري قدره 8 براميل. وقد تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 10 براميل/أونصة خلال فترات ندرة النفط أو زيادة الطلب عليه، بينما ارتفعت النسبة إلى أعلى من 30 برميلاً/أونصة خلال الفترات التي شهدت فيها الأسواق حالة من "الذعر"، أو في أوقات الكساد الاقتصادي، أو عندما قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الإمدادات بشكل كبير.



ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى العلاقة التضخمية بين هذين الأصلين؛ فصعود النفط يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤدي بدوره لتحفيز المتداولين على اللجوء للذهب (الذي يعتبر مخزنًا ثابتًا ومستقرًا للقيمة أثناء فترات ارتفاع التضخم) مما يدفع سعر الذهب للارتفاع.



وعند مقارنة النفط بأداة أخرى ذات شعبية جارفة، وهي الدولار الأمريكي، يسود الاعتقاد بوجود ارتباط سلبي وعلاقة عكسية بين هذين الأصلين. ولكن تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد قال إنه في ظروف محددة (كتلك التي تلي الأزمات الاقتصادية مباشرة)، يمكن أن يكون هناك ارتباط إيجابي بين النفط والدولار الأمريكي. ومع ذلك، فخلال صدمات السوق المختلفة (التي تصب في صالح الدولار)، تعود العلاقة العكسية من جديد بين النفط والدولار الأمريكي. ويعود السبب في هذا السلوك المتباين بشكل أساسي إلى أن الولايات المتحدة قد تحولت مؤخرًا إلى دولة مصدرة للنفط. ويمكن للمتداولين الاستفادة من مؤشر "نسبة النفط إلى الذهب" كأداة إضافية لتأكيد معنويات السوق.



العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي

في جميع ظروف السوق، باستثناء الظروف شديدة التطرف، يرتبط الذهب والدولار الأمريكي بعلاقة عكسية. وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر أحدهما، ينخفض سعر الآخر. وفي لحظة كتابة هذا التقرير، يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط نتيجة لعدة عوامل؛ فارتفاع التضخم وأزمة إغلاق الحكومة الأمريكية والخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، جميع هذه العوامل تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي وتضعف قيمته، وبالتبعية ترتفع أسعار المعدن الأصفر النفيس نتيجة للعلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي. ومع أن قضية الرسوم الجمركية لم تعد متداولة إعلاميًا، إلا أن غموضها لا يزال يؤثر سلبيًا على الدولار الأمريكي ويضعف قيمته. وقد تزداد هذه العلاقات قوة أو تضعف بناءً على المستجدات الاقتصادية الكلية التي تحدث خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنها تظل مؤثرة على اقتصادها.

عوامل خارجية قد تؤثر على الأسواق

كانت الرسوم الجمركية سيئة السمعة التي فرضتها الولايات المتحدة والرسوم الجمركية الانتقامية المقابلة من شركائها التجاريين من أكثر الأحداث الاقتصادية التي زعزعت الاستقرار في الآونة الأخيرة. وقد أدت حرب الرسوم الجمركية المتبادلة الناتجة عن ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ قرن من الزمان. ومما يفاقم حالة الغموض والضبابية الحالية عدم القدرة على التنبؤ بهذه السياسات الجمركية؛ فقد تم الإعلان عن العديد منها دون سابق إنذار، كما تم تعديلها بل وإلغاؤها بالكامل في بعض الحالات.



وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن تفتت الاقتصاد العالمي المتزايد بسبب السياسات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية سالفة الذكر، يفاقم عدم الاستقرار والغموض في الأسواق. ولكن حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) نموًا بفضل قرارات خفض إنتاج النفط من تحالف "أوبك بلس" التي لا تزال سارية ولكن من المتوقع أن يتم إلغاؤها تدريجياً مع بداية عام 2026.



وقد يؤثر الاتجاه الاقتصادي الكلي الأول على الذهب والنفط والدولار الأمريكي، بينما قد تؤثر المجموعة الثانية من الظروف على النفط بشكل مباشر، وتحديدًا فيما يتعلق بالإنتاج. ومع ذلك، فبسبب ارتباط النفط الوثيق بالتجارة العالمية ومكانة الولايات المتحدة كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، قد يصل التأثير إلى الدولار الأمريكي من خلال الضغوط التضخمية. وهذه التحولات الاقتصادية الكلية تؤكد للمتداولين أهمية التحليل اللحظي والتنفيذ الموثوق، وهما الركيزتان الأساسيتان في المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة JustMarkets.

كيف تؤثر الجغرافيا السياسية على التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلال فترات عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة، يجب على المتداول مراعاة العديد من العوامل والانتباه إليها؛ فقد يؤدي تجاهلها خلال التداول في أسواق مضطربة إلى نتائج سلبية على المحفظة الاستثمارية وعوائدها.



يقول محلل JustMarkets:

"خلال تحركات السوق المتسارعة، تصبح إدارة المخاطر أمرًا لا غنى عنه. فيجب على المتداولين التحكم في انفعالاتهم وأن يظلوا متيقظين وقادرين على التكيف مع المعلومات الجديدة. كما قد يكون من المستحسن أيضًا الاطلاع على التقويم الاقتصادي لمعرفة أي أحداث ذات تأثير كبير قبل افتتاح يوم التداول."



وبالإضافة إلى هذه الملاحظة المهمة والثاقبة، يجب على المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراعاة عدة اعتبارات خلال تعاملهم مع هذه الفترة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق.



ما يجب على متداولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الانتباه إليه:

●قد يتسبب عدم الاستقرار في تقلبات عنيفة في أسعار الأصول.

●وجود استراتيجية قوية لإدارة المخاطرة يمثل أمرًا لا غنى عنه.

●تنويع المحفظة الاستثمارية من الاستراتيجيات الفعالة للغاية لإدارة المخاطر.

●يجب البقاء على اطلاع دائم بأحدث المستجدات والأخبار وأحداث الاقتصاد الكلي.

من العوامل المؤثرة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يجب أن ينتبه إليها المتداولون خطة مجموعة بريكس من أجل "التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي"؛ وهي محاولة من أعضاء هذا التكتل لاستخدام الذهب بديلاً عن الدولار الأمريكي في تسعير مجموعة واسعة من السلع الأساسية ومنها النفط. ومما لا شك فيه أن هذا سيكون من شأنه إلقاء ضغوط على الدولار الأمريكي، بينما سيكون حافزًا إضافيًا لصعود الذهب. ومن الناحية الرقمية، تنتج مجموعة بريكس 30% من نفط العالم، وهو ما يعادل تقريبًا نفس الكمية التي تنتجها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدولار الأمريكي في تسعير إنتاجها النفطي. ونظرًا لانضمام عدة دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحالف بريكس فإن أي إجراءات انتقامية أمريكية قد تمهد الطريق أمام توقعات اقتصادية أكثر هشاشة واضطرابًا.



التداول الناجح في الأسواق المتقلبة بفضل الدعم المناسب