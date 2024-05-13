الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي بين أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024

الوكيل الاخباري - اختارت مجلة فوربس "الشرق الاوسط"، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي بين أقوى قادة السياحة والسفر الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط 2024.

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وتختار "فوربس" القادة الذين يعملون في قطاع السياحة والسفر، كشركات الطيران والفنادق، وشركات تشغيل الوجهات السياحية، وهيئات التطوير السياحي وقد صُنف القادة المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وفقًا للمعايير الآتية: حجم أعمال الشركة والركاب والزوار والإيرادات وقيم الاستثمارات والأصول وحجم الأسطول، ملكية الشركة والأصول، المناصب التي يتولاها القائد، الخبرة المهنية وقوة التأثير والإنجازات الأخرى.



تولى المجالي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في قطاع الطيران، قيادة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية منذ آذار 2021. في عام 2023، تجاوزت أصول الشركة 1.3 مليار دولار، وإيراداتها 1 مليار دولار. كما بلغ عدد المسافرين نحو 3.6 مليون مسافر عبر 33,367 رحلة خلال العام الماضي، وأعلنت الشركة عن خطوط جديدة إلى ستوكهولم ودوسلدورف والجزائر وبروكسل والبحرين. في عام 2019، أسس المجالي شركة (Plane Vision) للاستشارات الاستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين. كذلك شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية الخليجية بين عامي 2013 و2019، بالإضافة إلى منصب المستشار الأعلى لرئيس مجلس إدارة الطيران العماني عام 2013. وشغل المجالي منصب رئيس مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي / أياتا في الفترة ( 2008 - 2009)، وعضو في مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي / أياتا في الفترة ( 2005 – 2012 ) .



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