الطالب عمار العمري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بالمركز الأول في مسابقة أفضل تطبيق الكتروني للتعريف بمدينة إربد

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

فاز الطالب عمار العمري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تخصص علم الحاسوب، بالمركز الأول في مسابقة أفضل تطبيق الكتروني للتعريف بمدينة إربد Irbid City، وذلك ضمن احتفالية إربد عاصمةً للثقافة العربية لسنة 2022 ، والتي هدفت إلى تحفيز طلبة الجامعات، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وأفكارهم في ابتكار حلول تكنولوجية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. وفاز الفريق المشترك الذي ضم كلا من الطلبة: عمار العمري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والطالب أسامة العمري من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بإنشاء تطبيق إلكتروني لتحميله على الأجهزة المحمولة للتعريف بمدينة إربد في شتى المجالات منها، التاريخية والأثرية والسياحية والثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والزراعية وما تشتهر به مدينة إربد من أعمال يدوية وحرف وأكلات شعبية، باللغتين العربية والانجليزية. وهنّأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الطالب الفائز، معربة عن فخرها بطلبة الجامعة وإنجازاتهم المتميزة، وسعيهم الدؤوب للمشاركة الفاعلة في المسابقات متنوعة المجالات الداعمة لتوجهاتهم وطموحاتهم، ما يتيح لهم فرص إثبات تميزهم، وتحفيز روح التنافس فيهم، معربة عن كبير فخرها بجهود طلبة الجامعة وإصرارهم على التميز الدائم. وقالت القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، أن الجامعة فخورة بهذا المنجز الذي يدمج الدراسة بالموهبة، حيث حرصت إدارة الجامعة على توفير الدعم لطلبتها في كافة أنشطتهم اللامنهجية، وهو ما يحقق توجيهات صاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، في دعم الأنشطة اللامنهجية التي تصقل مهارات الطلبة وتحفز فيهم روح التنافس وتنمي مواهبهم. ومن جانبها أشارت لجنة تقييم واختيار التطبيقات التي ضمت كلا من: الاستاذ الدكتور مهند قويدر مدير مركز التميز و المشاريع الابداعية، الدكتورة ملك عبدالله رئيسة قسم علم الحاسوب في جامعة العلوم التكنولوجيا، والدكتورة رشا عبيدات أستاذ مساعد لقسم علم الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى مستوى جودة التطبيق التي فاقت التطبيقات الاخرى بدرجة عالية، وهو ما يثبت كفاءة التعليم في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. ويذكر أن مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، هو منسق المسابقة، حيث تم اختيار أفضل ستة تطبيقات إلكترونية بناءً على عدة معايير منها؛ التقنية، وشمولية التطبيق، و الإحاطة بمتطلبات المسابقة من حيث تغطية المواضيع المطلوبة بأفضل صورة، وأن يكون مبتكرًا وداعمًا للغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون قابلًا للتطوير من الناحية الفنية وسريع الاستخدام ويمكن تحميله على جميع أنظمة الأجهزة المحمولة من Androidو IOS .EnterWrite to