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الثلاثاء، 26-03-2024 02:28 م

المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة شهر رمضان الفضيل

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الوكيل الاخباري - أقامت شركة المناصير للزيوت والمحروقات مـأدبة إفطار لعملائها الكرام من أصحاب محطات الوقود العاملة تحت مظلة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، واستمتع جميع الحضور بالإفطار وبأجواء السهرة الرمضانية.
 
صرح المهندس ياسر المناصير مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات والذي كان على رأس مستقبلي المدعوين ، والذي أكد على عمق العلاقة التي تربط الشركة بعملائها اصحاب محطات الوقود وخاصةً انها علاقة مبنية على الثقة والاحترام والشراكة مضى عليها عشرات السنين.
 
كما أكد نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري  ان هذا الإفطار يأتي في إطار التواصل البنّاء والاستمراية وتقوية العلاقات بين الشركة وعملائها بعيداً عن أجواء العمل وخاصة في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

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