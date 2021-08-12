بنك الإسكان يدعم مشروع همتنا (3) من خلال إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن دعمه لمشروع همتنا 3 في مرحلته الأولى والمتمثلة في إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي، أحد أهم المراكز الصحية الرئيسية في منطقة رأس العين في العاصمة عمان، وذلك بعد توقيعه مؤخراً اتفاقية مع جمعية همتنا الخيرية.

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ويعد هذا التعاون هو الثاني من نوعه بين بنك الإسكان وجمعية همتنا الخيرية، حيث قام البنك بدعم مبادرة همتنا (1) من خلال تجهيز غرفة عناية متوسطة بالكامل للمرضى الذين يتم علاجهم داخل قسم الأورام في مستشفى البشير في العام 2020.



وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيسة جمعية همّتنا الخيرية، فاديا سماره، سيقوم البنك بالمساهمة في تمويل تكلفة إعادة تأهيل المركزوذلك من حيث تطوير البنية التحتية والهدم، والبناء، والتشطيبات، الديكور، والأثاث، والكهرباء، والميكانيك، والأنظمة، والتكييف المركزي والتجهيزات الطبية، علماً أن إجمالي عدد السكان الذي يخدمهم المركز 750,000 شخص، وتبلغ مساحة البناء 1,700 متر مربع.



وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار مسؤولية البنك المجتمعية التي تهدف في أحد برامجها إلى دعم القطاع الصحي وتمكين مؤسساته وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساعي البنك المستمرة لبناء وإقامةشراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستدامة.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب الصفدي عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وقال: "فخورون بهذا التعاون النوعي والمميز مع جمعية همتنا الخيرية للسنة الثانية على التوالي، حيث تشرّفنا بدعم مشروع همتنا (1) من خلال دعم تجهيز غرفة عناية في قسم الأورام في مستشفى البشير وتجهيزها بالكامل، واستطعنا فعلاً عبر هذا التعاون أن نعكس صورة مشرقة عن الجانب الإنساني لبنك الإسكان ودوره المجتمعي والمسؤول من خلال دعمنا للقطاع الصحي خصوصاً خلال جائحة كورونا، واليوم سنساهم من خلالمشروع همتنا (3) بشكل إيجابي في إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، الذي يتجاوز عدد مراجعيه من المرضى 20 ألف مريض شهرياً ما يعني الحاجة المستمرة للتطوير وإعادة التأهيل وبما يسهم في رفع جاهزية المركز ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة".



من جانبها، أثنت رئيسة جمعية همتنا الخيرية، فاديا سمارة، على الدعم الذي قدّمه بنك الإسكان للمبادرات التي أطلقتها الجمعية، مشيرة إلى مساعي الجمعية المستمرة لإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل وإحداث فرق في جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال إرساء نموذج طبي هندسي مميز تطبق فيه المعايير الصحية العالمية، بما يراعي تدفق المرضى وسهولة الحصول إلى الرعاية الصحية دون عناء.



وتجدر الإشارة إلى أن جمعية همتنا الخيرية التي تأسست في عام 2019 تسعى إلى ترسيخ حق المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة وظروف تحفظ للمرضى كرامتهم وإنسانيتهم، من خلال تهيئة المراكز العلاجية وفقاً للمقاييس العالمية وتعزيز مفهوم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم القطاع الحكومي.