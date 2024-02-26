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الإثنين، 26-02-2024 11:37 ص

بنك الإسكان يطلق حملة القرض السكني مع القرض الشخصي 2X1 بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة "قرضك السكني مع قرضك الشخصي 2X1"، والهادفة إلى تسهيل فرص امتلاك منزل الأحلام أمام العملاء الحاليين والجدد، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الشخصية على اختلاف أنواعها، من خلال التمويل بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية وشروط ميسرة ومرنة.اضافة اعلان


ويقدم بنك الإسكان التمويل السكني للعملاء الحاليين والجدد من موظفي القطاع العام والشركات بحسب التصنيف المعتمد لدى البنك بهذا الخصوص، بنسبة تصل لغاية 100% من قيمة العقار التقديرية وبفائدة تبدأ من 8%، مقابل تمويل شخصي تصل قيمته لغاية 70 ألف دينار، بفائدة تبدأ من 7.35%، مع فترة سماح لغاية 6 شهور، وفترات سداد طويلة لغاية 30 سنة للقرض السكني و8 سنوات للقرض الشخصي، إلى جانب الإعفاء من مجموعة من العمولات والرسوم.
ومن خلال عرض القرض السكني مع القرض الشخصي الذي يستمر حتى 30/6/2024، يثري بنك الإسكان السوق بالمزيد من المنتجات المصرفية المميزة خاصة في مجال الإقراض، والتي تسهم في تحقيق تطلعات العملاء بتحقيق العديد من أهدافهم الاجتماعية.

ويشار إلى أن حملة القروض السكنية مع القروض الشخصية، والتي تعتبر واحدة من الحملات العديدة والمتنوعة التي يطلقها بنك الإسكان باستمرار، والتي يتوجه بها لكافة شرائح العملاء، تأتي تجسيداً لاستراتيجية البنك بتقديم كل ما هو مبتكر للارتقاء بتجربة العملاء معه، والحفاظ على مكانته الريادية والمتميزة كشريك مصرفي لعملاءه في مختلف مجالات حياتهم.

 




 

 


 

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