تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية لمنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي 2024

وجاءت هذه الرعاية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على دعم الفعاليات والنشاطات التي يقيمها الاتحاد بهدف دفع مسيرة البنوك المحلية والعربية وتعزيز التزامها في مجال العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، والتزاماً من البنك بصفته بنكاً عريقاً ومسؤولاً اجتماعياً وبيئياً بمواكبة المستجدات على صعيد تشريعات واستراتيجيات وممارسات حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية.
وتطرق المنتدى لمناقشة العديد من المواضيع التي شملت أهمية إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديات المناخ في الخدمات المالية، وأفضل الاستراتيجيات لتحقيق هذا الإدماج والتحديات والفرص المرتبطة به. كذلك، شهد المنتدى تبادل أفضل الممارسات والمعارف، وبحث آفاق التعاون بين أصحاب المصلحة، والحديث حول منتجات وابتكارات التمويل المستدام وتطوير المنتجات المالية الخضراء.
ويشار إلى أن بنك الإسكان قد حافظ منذ تأسيسه على مكانته المتميزة في تحقيق الاستدامة عبر مواصلة تطبيق نهج استراتيجي في سياساته وممارساته العامة التي تدمج اعتبارات الاستدامة ضمن نطاق إفصاحاته وأعماله الرئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
البوليفارد ومؤسسة الحسين للسرطان يوحدان جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية برنامج "تأمين رعاية" لعلاج السرطان
-
البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي"
-
محفظة Samsung Wallet تُقدِّم حلولاً ذكية للمقيمين والزوار في فرنسا
-
الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا
-
للعام الثالث على التوالي مركز ابتكار البنك العربي ضمن "أفضل مختبرات الابتكار المالية العالمية للعام 2024"
-
قوة السرد القصصي الرقمي في الاتصال التسويقي المتكامل
-
"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح "The Galaxy Lounge" في معرضها الكائن في عبدون بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين