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الأحد، 26-05-2024 01:32 م

توقيع اتفاقية بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة البترول الوطنية لإتاحة تأمين رعاية

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الوكيل الاخباري - وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع شركة البترول الوطنية، بهدف إشراك 400 موظف من الشركة وعائلاتهم والمتقاعدين منهم في تأمين رعاية، لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

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وقّع الاتفاقية كلّ من السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والمهندس محمد إسماعيل، مدير عام شركة البترول الوطنية.


وأكدت السيدة قطامش على أهمية وعي المؤسسات والشركات بقيمة الانضمام إلى تأمين رعاية، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق التأمين ضد السرطان، مثمّنة حرص الشركة على إعطاء منتسبيها أفضل الخدمات الطبية الممكنة من خلال هذا التعاون.


وبدوره أوضح المهندس محمد إسماعيل المدير العام لشركة البترول الوطنية إن هذه المبادرة تأتي لإيماننا الراسخ بالدور الكبير الذي تؤديه مؤسسة الحسين للسرطان كأحد اهم المراكز العالمية في تقديم الرعاية المتميزة لمرضى السرطان، حيث تأتي مساهمة شركة البترول الوطنية في هذه التشاركية لدعم البرامج التكافلية وتحقيق اعلى منفعة للمشتركين.


ومن الجدير بالذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي غير ربحي متاح لجميع الأعمار والجنسيات، وللأفراد والشركات، حيث تشمل مزاياه ضمان العلاج -في حال الإصابة- في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط، والدخول الفوري لبدء العلاج دون انتظار إجراءات أو موافقات، والاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا اكتُشفت الإصابة في آخر يوم من الاشتراك.

 

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