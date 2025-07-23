جيني تصبح شريك النقل الرسمي لجامعة عمان الاهلية لتعزيز تنقل الطلبة بأسعار توفيرية

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الوكيل الإخباري- تعلن جيني، المنصة الرائدة في خدمات النقل الذكي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع جامعة عمان الأهلية، إحدى أبرز الجامعات الخاصة في الأردن. اضافة اعلان





وتهدف هذه الشراكة إلى توفير خدمات نقل مريحة وآمنة وبأسعار تنافسية لطلبة الجامعة، إلى جانب خصومات حصرية على المشاوير المرتبطة بالجامعة والأنشطة الطلابية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الطرفين بتيسير وصول الطلبة إلى الفعاليات الجامعية من خلال خيارات تنقّل موثوقة وميسّرة.





وفقًا لهذه الشراكة، ستقدم جيني خصومات حصرية على خدمات النقل من وإلى جامعة عمان الأهلية خلال الفعاليات الجامعية المعتمدة مثل الأيام المفتوحة، فترات التسجيل، معارض التوظيف، والحفلات الموسيقية، وستقوم الجامعة بنشر جداول الفعاليات مسبقًا ونشر رموز ترويجية حصرية عبر قنواتها الرسمية.



ولا تقتصر الشراكة على خدمات النقل فقط، بل تمتد لتشمل فرصًا عملية للطلبة من خلال برامج تدريبية، وأبحاث مشتركة، وورش عمل مبتكرة تستضيفها الجامعة بالتعاون مع جيني، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والخبرة العملية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن.



وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، والسيدة أماندا ياسمينة، نائب الرئيس الأول للتسويق والعلامة التجارية في شركة جيني، لتشكّل انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة المدى تركز على دعم التحول الرقمي، وتعزيز حلول التنقل الذكي، وتمكين الشباب.



وعلّق الأستاذ الدكتور ساري حمدان قائلًا:

"تمثّل هذه الشراكة امتدادًا لجهودنا في ربط البيئة الأكاديمية بسوق العمل المتجدد، فهي لا تُسهم فقط في تيسير تنقّل الطلبة لحضور الفعاليات الجامعية، بل تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم التطبيقي والتجربة الواقعية، مما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات العصر الرقمي".



وقال الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة:

"تأتي هذه الشراكة في إطار التزام جامعة عمان الأهلية بربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل المتغيّر باستمرار، فهي لا تقتصر على توفير وسيلة نقل ميسّرة وتوفيرية فحسب، بل تُسهم أيضًا في تعزيز قدراتنا على توفير تجارب واقعية ومباشرة، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير تقنيًا".



ومن جانبها، صرّحت السيدة أماندا ياسمينة، نائب رئيس التسويق في جيني:

"تعكس هذه الشراكة إيماننا العميق بأن طلبة اليوم هم صانعو التغيير في الغد، ومن خلال توفير مشاوير آمنة وتوفيرية لحضور الفعاليات الجامعية، نحن نستثمر في المواهب والابتكار عبر تمكين الطلبة من الوصول إلى فرص تعليمية وتطويرية مهمة، نحن متحمسون لخلق تجارب مشتركة تُلهم وتربط وتُعدّ الطلبة لما ينتظرهم في المستقبل".



إن هذه الشراكة لا تقتصر على كونها مذكرة تفاهم، بل تعبّر عن رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين الشباب من خلال المهارات العملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع، وتمثّل المشاوير التوفيرية والمريحة التي توفّرها جيني لحضور فعاليات الجامعة خطوة أساسية في التزام الشركة بتمكين الطلبة ودعم مشاركتهم الكاملة في الحياة الجامعية وما بعدها.