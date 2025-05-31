حظي بمشاركة أكثر من 1000 متسابقة.. زين راعي الاتصالات الحصري لبرومين سِباق السيدات

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لسِباق السيدات 2025 الذي نظمته الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan” بالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، والذي اُقيم يوم الجمعة في حدائق الحُسين تحت شعار "اركضي عشانك".

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وجاءت رعاية زين للسباق استكمالاً لدعمها المُستمر للقِطاع الرياضي الأردني، ومواصلةً لشراكتها الفاعلة مع العديد من المؤسسات الرياضية بمختلف مجالاتها، وحرصها على رعاية أبرز الأنشطة والفعاليات الرياضية في المملكة، فضلاً عن تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، بالإضافة إلى دورها في تمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة في المجتمع ودعمها في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، لا سيّما الرياضية وتشجيعها على اتباع أنماط صحية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.



واتسم السباق بطابع نسائي مميز، بمشاركة الشرطة النسائية والدرك النسائي والمسعفات والمتطوعات اللاتي ساهمن في إنجاح هذا الحدث المميز، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت الـ 1000 متسابقة، وضم السباق فئتين، بمسافات 2.6 و5.2 كيلومتر، بهدف تشجيع المرأة في جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية.