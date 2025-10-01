زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

الوكيل الإخباري- تحتفل شركة زين الأردن بالذكرى الثلاثين لانطلاقتها، لتتوّج مسيرة حافلة بالإنجازات من خلال إسهاماتها الكبيرة وجهودها المتواصلة في خدمة المجتمع، وتسهيل التحول الرقمي في المملكة، ودعم القِطاعات الحيوية كافة، حيث ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في قِطاع الاتصالات الأردني، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب رفد البنية التحتية الرقمية الاستثنائية، ودعم خزينة الدولة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لتكون بذلك شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.

ومنذ انطلاقتها في العام 1995 كأول مشغّل اتصالات في المملكة، واصلت شركة زين الأردن تطوير وتحديث قطاع الاتصالات المحلي وتعزيز البنية التحتية الاستثنائية التي تمتلكها، عبر تقديم مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات، بدأت بإدخال خدمات الصوت والمكالمات الهاتفية، ثم ترافقت هذه التطورات بإضافة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وصولاً إلى خدمات الإنترنت عريض النطاق التي كان آخرها الجيل الخامس (5G)، وخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية (الفايبر) للمنازل والأعمال، لتقدم مجموعة متكاملة من حلول وخدمات اتصالات المبتكرة والفريدة، التي تتناسب مع احتياجات كافة زبائنها من الأفراد بمختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وزبائنها من المؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها وأحجامها وطبيعة أعمالها.



وفي العام 2014، كانت زين أول مشغّل اتصالات في الأردن يقدّم خدمات الجيل الرابع (4G)، مما ساهم بتعزيز مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر تطورًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز تجربة زبائن الشركة الذين يشكّلون أكبر قاعدة مشتركين في المملكة، واستمرت الشركة بتطوير شبكتها وخدماتها بإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) قبل نحو ثلاثة أعوام، إلى جانب تعزيز خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت ، لتواكب تطلعات السوق وتلبية احتياجات زبائنها بشكل دائم، وتحويلها إلى تجربة فريدة تتجاوز حدود الخدمة التقليدية لتصبح رحلة متكاملة من الجودة والثقة والابتكار.



ونظراً لحرصها الدائم على دعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات الهائلة في التكنولوجيا وقِطاع الاتصالات وحلول الأعمال؛ سخرت زين مظلة “زين أعمال” لتقديم خدمات وحلول متكاملة لكافة قِطاعات الأعمال الاقتصادية بقطاعيها العام والخاص وبما يشمل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، لتسهيل مسار التحول الرقمي وتعزيز نمو الأعمال بكفاءة وموثوقية، حيث تشمل خدمات مظلتها للأعمال حزم الهاتف المحمول، والإنترنت عريض النطاق والفايبر، وحلول الحوسبة السحابية والأمن الرقمي وتطبيقات Microsoft 365، وخدمات UC وPTT، كما أنشأت الشركة مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker)- الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة- والواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال، على مساحة 4300 متر مربع، حيث حصل المركز على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث (Tier III Gold of Operational Sustainability – TCOS) ) من معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات عالمياً، لالتزامه بالمعايير الدولية الموصى بها للبنية التحتية، كما حصد مؤخراً جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط (Middle East Excellence Award 2025) من مجلة ( Asian Business Review) في فئة مراكز البيانات لشركات الاتصالات بالشرق الأوسط، تقديرًا لتميّزه وتقنياته المتقدمة التي تضعه على خارطة المراكز الرائدة عالميًا، وتؤكد جودة وكفاءة الخدمات السحابية والحلول الرقمية التي يوفّرها المركز لكافة زبائن "زين أعمال".



وفي مجال ريادة الأعمال والابتكار؛ كانت الشركة من أوائل الشركات التي تنبهت لأهمية دعم ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة، فدشّنت في العام 2014 منصتها للإبداع (ZINC) التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله على هامش منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ((MENA ICT، ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنصة داعماً محورياً وحاضنة متكاملة لرواد الأعمال الأردنيين وأصحاب الشركات الناشئة والشباب الأردني المبدع، كما أطلقت المنصة عدة برامج لدعم هذا القطاع الهام، وأبرزها برنامج "زين المبادرة" لتقديم الدعم المالي واللوجستي لمساقي الأفكار والشركات الناشئة التي احتضنها البرنامج، ليصل الدعم المادي إلى15 ألف دينار للأفكار و10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، مما مكّن آلاف الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية مستدامة، و خلال الـ 10 أعوام، تركت المنصة بصمة واضحة في السوق المحلي والإقليمي، حيث تمتلك اليوم 8 فروع في عدة محافظات، خمسة منها داخل الجامعات الأردنية، لتخدم الشباب وتنشر ثقافة الابتكار وتطوير المهارات التكنولوجية، ومنذ تأسيسها، نظمت المنصة أكثر من6000 فعالية واستفاد منها أكثر من 360,000 شاب وطالب ورائد أعمال، وقدمت دعمها لـ 246 شركة أردنية ناشئة، بالتعاون مع أكثر من 142 شريكاً استراتيجياً، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، فيما توسّعت المنصة لتضم مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo”" وذلك في إطار إسهامات الشركة المتواصلة لترسيخ وتعزيز موقع المملكة على الساحة الإقليمية والعالمية في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ولتطوير المواهب الاحترافية وتقديم التوجيه والدعم للمحترفين واللاعبين والهواة وفق أعلى المعايير العالمية، وقامت شركة زين من خلال المركز -الذي افتتحته في العام 2020 – بتنظيم العديد من البطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية وأوسعها انتشاراً، بالإضافة إلى رعايتها والمشاركة في أبرز الفعاليات المتخصصة بهذا القطاع، وفي العام 2024 وقّع مركز زين للرياضات الإلكترونية اتفاقية تعاون استراتيجية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية (JEF)، ليقوم المركز برعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم للفِرق المُمثلة للأردن في البطولات الخارجية، بما يسهم في تطوير مهارات اللاعبين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز إبداع الشباب الأردني وتمكينهم من المنافسة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



وشملت منصة زين للإبداع (ZINC) ضمن خططها التوسعية “منصة ديزاين (Dezain Space) “الخاصة بدعم المصممين الأردنيين، والتي توفّر لهم مساحة عمل مخصصة إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد وتطوير المهارات التسويقية والإبداعية والمالية للمصممين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع عالمية، كما توفّر شركة زين ومن خلال "استوديو زين" خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمصممين ممن تدعمهم، بهدف مساعدتهم في تسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



ولم تكتفِ شركة زين بالتميز في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت فحسب، بل كانت السبّاقة بدمج الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة، وكانت من أوائل الشركات التي رسمت استراتيجيتها الخاصة بإدارة الاستدامة عبر تبّني مُبادرات وبرامج محورية تترك بصماتها الفاعلة وآثارها الملموسة في مختلف المجالات بهدف الحِفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتصدي لظاهرة التغيّر المناخي وحماية الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى إطلاق وتنفيذ مُبادرات تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة، ودعم قِطاعات التعليم والصحة والرياضة، والمساهمة بمكافحة الفقر وتقليل نِسب البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، كما أولت اهتماماً خاصاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر دمجهم في كافة خدماتها وحملاتها وبرامجها وتوفير فرص عمل لهم داخل الشركة، بالإضافة إلى دعمها المتواصل للقطاع الزراعي والمزارعين عبر مبادرات تسهم بعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي، فغطّت الشركة مختلف جوانب أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لتصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال الاستدامة على مستوى المملكة والمنطقة.



وضمن حرصها على رعاية أهم الأحداث والتواجد في أبرز الفعاليات التي تُقام في المملكة؛ واصلت الشركة ومنذ ذلك الحين بالتواجد ورعاية أضخم الأحداث الوطنية والثقافية والرياضية والترفيهية والعائلية الكبرى في المملكة، عبر عقد العديد من الشراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المحلية والإقليمية، كما عملت الشركة على تنظيم ورعاية فعاليات وطنية ضخمة، أبرزها احتفالات عيد الاستقلال التي يحضرها سنوياً أكثر من 70 ألف مواطن ومواطنة.

وخلال مسيرتها الممتدة، نالت شركة زين الأردن العديد من الجوائز المحلية والإقليمية المرموقة، والتي كان أبرزها ميدالية اليوبيل الفضي التي أنعم بها جلالة الملك عبدالله الثاني على الشركة، وذلك تقديراً لمساهماتها في طوير قطاع الاتصالات في المملكة، ووسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، الذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني على الشركة تقديرا لجهودها في خدمة المملكة ودورها في دعم المجتمع المحلي، الأمر الذي يؤكد ريادتها في مجالات الابتكار التكنولوجي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وجودة خدماتها المُقدّمة لزبائنها لتؤكد بذلك مكانتها الريادية الراسخة كشركة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتمتلك الشركة شبكة واسعة من المعارض تضم أكثر من 74 معرضاً منتشراً في كافة محافظات ومناطق المملكة، لتكون قريبة من مشتركيها وتوفّر لهم أحدث الخدمات بأعلى مستويات الجودة لتعزيز تجاربهم عبر تطوير خدماتها وشبكتها وبنيتها التحتية باستمرار.