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الأحد، 19-03-2023 03:30 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق فرن الميكروويف المبتكر بتقنية القلي الهوائي Slim Fryer في الأردن

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الوكيل الإخباري - مواصلة منها بتقديم منتجات مبتكرة تتضمن كل ما يتطلع زبائنها إليه، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" فرن الميكروويف المبتكر بتقنية القلي الهوائي Slim Fryer Oven، والمميز بسعته الكبيرة التي تبلغ 32 لتراً، وخصائصه التي تتيح فرصة الاستمتاع بوجبات سريعة وصحية حتى المقلية منها، مقدمة معه قوة طهي دقيقة بطرق مختلفة، والذي يمكن شراؤه عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: SlimFryer Oven, 32L, up to 2900W MC32K7055CK/EU | Samsung Levant، أو من خلال نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة.اضافة اعلان


ومن خلال فرن الميكروويف Slim Fryer Oven يمكن قلي أو طهي أو شي أو تحميص أو تسخين الأطعمة بشكل مثالي ومناسب للجميع؛ لتضمين العديد من التقنيات فيه بما يضمن تحضير الأطباق بسرعة وبأسلوب أكثر صحة، كل ذلك مع مظهر أنيق ومريح ؛حيث الزجاج العريض واللمسة الجمالية البسيطة مع المقبض شبه المسطح وسهل الاستخدام على الباب السلس.

وبفضل تقنية Slim Fry، فإنه لن يكون هناك حاجة لاستخدام أية مقالٍ عميقة أو حتى لاستخدام الزيت للقلي والخَبْز والشي؛ حيث أنها تعمل على طهي الطعام وتحميصه من الداخل والخارج بلمسة من الزيت، كونها تجمع بين وظائف الشواية نوع Wide Grill التي تسمح بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ وأكثر تناسقاً بتغطية نسبتها 99%، وتدوير الهواء الساخن.

ولأن فرن الميكروويف Slim Fryer Oven لا يختلف عن منتجات سامسونج من حيث الابتكارية في الوظائف، فإنه قادر على مساعدة المستخدمين في تحضير الأطعمة والأطباق التي تحتاج للتخمير ابتداءً من الكيك وحتى اللبن الطبيعي مع وظيفة التخمير Fermentation Function، دون الحاجة لاستخدام أية أدوات أخرى، إلى جانب تمكينهم من الاستمتاع بأطعمتهم المحمصة مع خاصية Crusty Plate التي تسمح بطهي وتحميص السطح العلوي والسفلي من الأطعمة المجمدة أو بقايا الطعام.

وبإمكان المستخدمين مع فرن الميكروويف Slim Fryer Oven توفير الوقت بفضل كل من تقنية Hot Blast التي تقلل وقت الطهي نظراً لقدرتها على دفع الهواء بسرعة كبيرة عبر فتحات هوائية متعددة مباشرة إلى الطعام حتى يتم طهيه بشكل متساوٍ، والقرص الدوار الأكبر حجماً قياس 345مم مع أبعاد داخلية أوسع، والذي يسمح باستيعاب أطباق أكبر من الطعام، كما يمكن إيقافه للاستفادة من كامل المساحة الداخلية لاستيعاب أطباق مربعة كبيرة كالأوعية المقاومة للحرارة، وهو الأمر المعزز بوصفات لا تعد ولا تحصى لأطعمة شهية ومغذية Cook with Ease لاختيار المناسب منها من بين 15 قائمة.

هذا ولا يقتصر التوفير الذي يقدمه فرن الميكروويف Slim Fryer Oven على الوقت، بل أنه يمتد للتوفير في استهلاك الطاقة مع وضعية Eco Mode التي يمكن اعتمادها في الأوقات التي لا يستخدم الفرن فيها للطهي، والتي تضع الطاقة المستخدمة للحفاظ على الوظائف الأساسية عند حدها الأدنى، مما يقلل من قيمة فاتورة الكهرباء.

وتعليقاً على هذا الشأن، قال رئيس قسم الأجهزة المنزلية الرقمية في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، أشرف أبو رشيد: "لا تزال الأجهزة المنزلية هي أكثر الأجهزة أهمية في أي بيت، وبالتحديد تلك الخاصة بالمطبخ وبطهي الطعام التي يبحث المستهلكون في العصر الحالي عن وسائل وأساليب لجعله صحياً أكثر، والذي تسعى سامسونج بدورها مع منتجاتها المعنية بالطهي لتلبية هذه الحاجة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد المبذولين فيها لتقديم قيمة مضافة للزبائن. فخورون بإطلاق فرن الميكروويف Slim Fryer Oven الذي يقدم كفاءة وجودة وخصائص إنما تدل على التزامنا بتقديم كل ما هو جديد ونافع."

 




 

 


 

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