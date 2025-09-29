سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح أول معرض من نوعه في المنطقة داخل حرم الجامعة الأردنية

03:07 م

الوكيل الإخباري- افتتحت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي يوم الخميس، أول معرض لها من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك داخل حرم الجامعة الأردنية.





وأعرب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن سعادته باحتضان الجامعة الأردنية لهذا المعرض الذي يشكل إضافة نوعية لبنية الحياة الجامعية، مؤكداً أن التعاون مع شركة عريقة كـ”سامسونج إلكترونيكس” يعزز من تجربة الطلبة التعليمية ويمكّنهم من الانخراط الفعّال في بيئة تقنية متطورة.



بدوره قال الرئيس الإقليمي لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونج هو كانج: "يعد هذا المعرض خطوة مهمة في شراكتنا مع الجامعة الأردنية، وسيمكن الطلبة من اختبار أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية والأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. نحن ملتزمون بدعم جيل الشباب في الأردن وتمكينه بالتكنولوجيا الحديثة حقاً، وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل في عالم سريع التغير."



ويأتي افتتاح هذا المعرض ضمن رؤية شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي واستراتيجيتها في مبادرة "الابتكار التكنولوجي"، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة الأردنيين من تجربة أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية، وتعزيز مهاراتهم المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحديات التقنية المتسارعة، في إطار شراكتها الممتدة مع المؤسسات الأكاديمية الأردنية.



ويعد المعرض بمثابة محطة تفاعلية للتجربة والتعلم ومكان لطلبة الجامعة الأردنية، حيث سيمنحهم فرصة لاختبار أحدث تقنيات سامسونج في مجالات الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الحواسيب المحمولة، والشاشات الذكية، إضافة إلى أجهزة العناية بالصحة والأجهزة المنزلية الذكية، كما سيوفر المعرض عروضاً حصرية وتسهيلات لاقتناء منتجات الشركة التي تمنحهم الآفاق لمزيد من الإبداع والإنتاج، والاستمتاع بتجارب مميزة.



وجسد المعرض الجديد النهج الاستراتيجي لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في تطوير الشباب وتمكينهم بالابتكار التكنولوجي، كجزء من الجهود المستمرة المرتبطة بشراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث الأكاديمي.



وجاء افتتاح المعرض بحضور المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس الشرق الأوسط، بريان تشا، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من موظفي الجامعة وشركة سامسونج.



ويشار إلى أن شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي كانت قد وقّعت في وقت سابق من العام الجاري مذكرات تفاهم مع الجامعة الأردنية لتعزيز التعليم العملي التقني والتكنولوجي وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، متفقة في توجهها على تطوير مختبر سامسونج في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم ورش عمل ومبادرات جامعية مشتركة تتناسب مع المعرض وبرامج الخصومات والعروض الحصرية.





