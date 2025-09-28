سامسونج تبدأ الإطلاق الرسمي لواجهة ‘One UI 8’ على أجهزة ‘Galaxy’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق الرسمي لواجهة ‘One UI 8’، التي تقدم مزايا ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، وتجربة استخدام محسّنة تتكيف مع أشكال الأجهزة المختلفة، إلى جانب اقتراحات ذكية تلبي احتياجات جميع المستخدمين وتُسهِم في جعل حياتهم اليومية أكثر ذكاءً وراحة. وينطلق التحديث هذا الأسبوع مع سلسلة ‘Galaxy S25’، على أن يصل لاحقًا إلى سلسلة ‘Galaxy S24’، و’Galaxy Z Fold6’، و ’Galaxy Z Flip6’، و ‘Galaxy S24 FE’، وأجهزة أخرى مشمولة بالتحديث خلال العام الجاري.

تجربة مخصصة وآمنة بفضل تقنيات الحماية المتطورة



وتتعرف واجهة ‘One UI 8’ على نمط الاستخدام الشخصي لكل مستخدم، لتقدّم اقتراحات ذكية ومخصصة بشكل استباقي تدعم أسلوب حياتهم اليومي الفريد. ومع تطوّر قدرات ‘Galaxy AI’، يزداد التزام سامسونج بحماية البيانات الشخصية. تجمع ‘One UI 8’ بين أدوات التخصيص المتقدمة وميزات الأمان الرائدة، لتلبي احتياجات المستخدم المتوقعة مع الحفاظ على أمان معلوماته.

•تُظهر ‘Now Bar’ أنشطة التطبيقات المستخدمة وتقدم تشغيل الوسائط مباشرة على شاشة ‘FlexWindow’ في جهاز ‘Galaxy Z Flip’، كما أصبحت الآن متكاملة مع عدد أكبر من تطبيقات الطرف الثالث.



•تقدم ‘Now Brief’ تحديثات يومية أكثر تخصيصًا، تشمل حركة المرور، التذكيرات المهمة، و‘Samsung Moments’ التي تتيح للمستخدمين استعراض روتينهم اليومي. كما يمكنهم الحصول على اقتراحات وتوصيات مخصصة مثل اختيارات الموسيقى والفيديو بناءً على الاشتراكات والاهتمامات. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت تحليلات الصحة الشخصية المستندة إلى بيانات ‘Galaxy Watch’ متاحة بسهولة.



•تمثل ‘Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)’ بنية أمان جديدة مصممة لحماية الجيل القادم من تجارب الذكاء الاصطناعي المدعومة بمحرك البيانات الشخصية ‘Personal Data Engine (PDE)’ من ‘Galaxy’. وتقوم ‘KEEP’ بإنشاء بيئات تخزين مشفّرة ومخصصة لكل تطبيق داخل الجهاز، ما يضمن أن يتمكن كل تطبيق من الوصول فقط إلى معلوماته الحساسة الخاصة.



•تأخذ ‘Knox Matrix’ مستوى الأمان إلى خطوة أعلى من خلال تسجيل خروج الأجهزة تلقائيًا من حساب سامسونج عند اكتشاف مخاطر أمنية عالية. كما ترسل إشعارات عبر أجهزة ‘Galaxy’ المتصلة، وتقدم إرشادات إضافية لحماية البيانات.



•يتضمن ‘Secure Wi-Fi’ المحسّن بنية تشفير جديدة تعتمد على التشفير بعد الكمي، لتعزيز حماية الشبكة من التهديدات المتطورة، وضمان الخصوصية القوية حتى عبر الشبكات العامة.

تجربة ‘AI’ متعددة الوسائط مصممة لتواكبك



وتأتي واجهة ‘One UI 8’ مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، صُممت لتقديم تجارب مخصصة تلبي احتياجات كل مستخدم، ما يُحدث تحولًا في طريقة التفاعل مع أجهزة ‘Galaxy’. ومن خلال دمج القدرات البصرية والسمعية وتحليل نمط الاستخدام، تجعل المهام اليومية أكثر سلاسة وسهولة.

•تتيح ‘Gemini Live’ تواصلاً مباشراً وسلسًا مع الذكاء الاصطناعي، يفهم ما يراه أو يشاهده المستخدم في الوقت الفعلي، دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات.



•تُمكّن ‘Circle to Search with Google’ المستخدمين من الحصول على مساعدة فورية أثناء اللعب، من خلال تحديد أي عنصر على الشاشة أثناء اللعب للحصول على معلومات حول الشخصيات أو الاستراتيجيات. وتساعد هذه الميزة في الوصول إلى المواقع الدقيقة داخل اللعبة، مع روابط ومقاطع فيديو مفيدة من مختلف أنحاء الويب لاستكشاف أوسع. ومع قدرات الترجمة المحسّنة في ‘Circle to Search’، يمكن للمستخدمين رؤية النصوص مترجمة بشكل فوري أثناء التمرير والتفاعل مع الشاشة. سواء كانت مقالات إخبارية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سيحصلون على ترجمات فورية تظهر مباشرة على الشاشة بلغتهم المفضلة.



تصميم ذكي يلائم جميع فئات أجهزة ‘Galaxy’



تعيد واجهة ‘One UI 8’ تعريف مفهوم المرونة، من خلال تجربة استخدام محسّنة عبر مجموعة أجهزة ‘Galaxy’. وقد صُمّمت لتتكيف مع الأشكال الفريدة لهواتف ‘Galaxy’ الذكية وأجهزتها اللوحية، ما يضمن تجربة سلسة تعزز الإنتاجية والكفاءة.



•تُعرض نتائج ميزات الذكاء الاصطناعي في نافذة منفصلة من نوع ‘Split View’ أو ‘Floating View’ من خلال ‘AI Results View’، ما يحافظ على وضوح المحتوى الأصلي دون تشويش.



•بفضل ‘Galaxy AI’ المحسّنة للشاشات الكبيرة، تتيح ميزة ‘Multi Window’ سحب وإفلات المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور والنصوص مباشرة ضمن سير العمل. كما تسهم أدوات مثل ‘Drawing Assist’ و‘Writing Assist’ في جعل العملية الإبداعية أكثر سلاسة، حيث يمكن للمستخدمين صياغة الأفكار وترتيب المحتوى البصري بسهولة غير مسبوقة.



•أصبحت ‘Gemini Live’ متاحة الآن مباشرة على شاشة ‘FlexWindow’ في أجهزة ‘Flip’، لتوفير تجربة بحث صوتي دون استخدام اليدين، تعمل كمساعد شخصي على شاشة الواجهة.



•تعمل ميزة ‘Audio Eraser’ على الكشف الاستباقي عن الضوضاء غير المرغوب فيها، مثل صوت الرياح أو حركة المرور، وإزالتها بضغطة واحدة عبر زر جديد في تطبيقات الفيديو والصوت.



•يتضمن التصميم الجديد للساعة نمطًا يتكيّف مع خلفية شاشة المستخدم، حيث يلتف الخط حول الوجوه أو تفاصيل الصور، لضمان وضوح الوقت دون التأثير على الصورة، سواء كانت صورة سيلفي مقربة أو لقطة لحيوانات أليفة. كما يمكن للمستخدمين تخصيص سمك الخط وحجمه ولونه بما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.



•وبفضل إمكانيات التخصيص المتقدمة لشاشة ‘FlexWindow’، يمكن للمستخدمين إنشاء خلفيات بسهولة من خلال التوصيات والخلفيات التي يتم اختيارها تلقائيًا من المعرض. كما يمكن تخصيص الرموز التعبيرية (Emojis) وألوان الخلفية لخلفيات ‘FlexWindow Emojis’.