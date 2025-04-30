شركة توتال للطاقات الأردن تسلط الضوء على جهودها في السلامة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة

وركزت ورش العمل على "حواجز السلامة الحاسمة"، وهي الأنظمة والإجراءات المصممة لحماية الأفراد والبنية التحتية والبيئة، بالإضافة إلى كيفية الاستجابة عند اختراق هذه الحواجز.
وقد أولى موضوع هذا العام تركيزًا خاصًا على المخاطر التقنية، وهو مجال يزداد فيه القلق
وخلال هذه الفعاليات، أكد مدير عام توتال للطاقات – الأردن، فرانسوا دي شارناس، أن السلامة مسؤولية مشتركة وليست مجرد سياسة.
وقد أسهمت الجلسات التفاعلية في تشجيع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية والإدارية على القيام بدور فاعل في تحديد المخاطر وإدارتها.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة توتال للطاقات العالمية تحتفل سنويًا باليوم العالمي للسلامة، لكن المبادرة المحلية في الأردن أكدت على نهج عملي يمزج بين المعرفة التقنية والتدريبات العملية. وقالت الشركة إن الهدف من هذه الفعالية هو بناء ثقافة عمل يتم فيها دمج السلامة في الروتين اليومي، وليس التعامل معها كفكرة لاحقة.
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