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الخميس، 12-05-2022 10:41 ص

شركة سنيورة للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 2.35 مليون دينار أردني في الربع الاول من العام 2022

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة والمدرجة في بورصة عمان عن نتائج أعمالها المالية الموحدة للربع الاول من العام 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.35 مليون دينار أردني مع نهاية الربع الاول من العام 2022 بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت صافي المبيعات إلى 32.5 مليون دينار أردني بنمو نسبته 42% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد طارق عمر العقاد أن تحقيق النمو في نتائج سنيورة يعكس جهود الشركة في تدعيم حصتها السوقية ومكانتها على المستوى المحلي والاقليمي بالرغم من التحديات الكبيره في كافة الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية إضافة الى جودة منتجاتها وفق أعلى المواصفات.


من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف بأن نمو مبيعات الشركة جاء مدعوما بمبيعات شركة تراكيا لصناعة اللحوم في تركيا المالكة للعلامة التجارية بولونيز والتي بلغت 5.5 مليون دينار في الربع الأول من العام 2022، إضافة الى النمو المستمر في مبيعات منتجات اللحوم المجمدة في كافة الاسواق. واضاف الشريف بأن تحقيق نتائج مميزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يبرهن على قدرة الشركة على إدارة التحديات والظروف المحيطة ومرونة التعامل معها.

 

 




 

 


 

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