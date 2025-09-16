شراكة بين (CFI) و”الغد” لإطلاق "متداول بين الناس": أول بودكاست أردني يناقش التداول بموضوعيّة وشفافيّة

10:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746258 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI) وصحيفة “الغد” عن توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق بودكاست “متداول بين الناس”، في برنامج هو الأول من نوعه في الأردن يهدف إلى تقديم رؤية متوازنة عن واقع التداول، ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حوله. ولقد تم توقيع الاتفاقية بين لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيCFI ، وبلال عبدالله الصباح، المدير العام لصحيفة “الغد”، لبدء إنتاج سلسلة حلقات رقمية يُعدّها ويقدّمها الإعلامي المتخصص في الاقتصاد وأسواق المال يوسف محمد ضمرة، تفتح نقاشًا شفافًا ومعمقًا حول التداول من زوايا متعددة، وتساهم في ترسيخ فهم أعمق لطبيعته وفرصه وتحدياته. اضافة اعلان





ويركز البودكاست من خلال حلقاته المختلفة على أربعة محاور مترابطة، تبدأ بتوضيح طبيعة التداول والإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بفرصه ومخاطره، مع التأكيد على أنه ليس بالضرورة مناسبًا للجميع، وأن النجاح فيه يتطلب فهماً عميقًا والتزامًا عاليًا. كما يستعرض أساسيات التداول ودورالانضباط النفسي والسلوكي في اتخاذ القرارات الرشيدة. ويتناول استراتيجيات التداول من زاوية عملية، عبر تسليط الضوء على طرق اختيار الوسطاء المرخّصين من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، والتعرف على العلامات التحذيرية لعمليات الاحتيال. ويُختتم بالمحور الأوسع المتعلق بإدارة المخاطر، حيث تبرزأهمية التخطيط المسبق، وفهم طبيعة السوق، وتحمل المسؤولية الفردية للخسائر باعتبارها جزءًا محتملاً من تجربة التداول.

وتعليقًا على إطلاق البودكاست، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI العالمية: “نحن نؤمن بأهمية الشفافية والتعليم في أي رحلة مالية، وبأن الوعي هو حجر الأساس في عالم التداول. لذا، فإن دورنا يبدأ من كشف الحقائق وتقديم محتوى موضوعي يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مسؤولة، سواء كان ذلك يعني الدخول في عالم التداول أو اختيار مسار مختلف تمامًا. نشكر صحيفة الغد على هذه المبادرة التي تسهم في تعزيز هذا الوعي.”

وتابع قائلًا: "إطلاق هذا البودكاست يعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، ويؤكد رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر المعرفة الصحيحة والمصداقيّة".

من جهته، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في CFI:

“ننظر إلى إطلاق هذا البودكاست كخطوة استراتيجية تسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر وعيًا في الأردن. ففي ظل الضجيج الرقمي وسهولة تداول المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية، بات من الضروري تقديم محتوى موثوق من خلال منصات تحمل مصداقية مثل صحيفة الغد، لإعادة تشكيل النقاش العام وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على المعرفة.”





من جانبه، أشار بلال الصباح، المدير العام للشركة الأردنية المتحدة للصحافة والنشر "الغد"، إلى أهمية هذا التعاون الإعلامي، قائلًا: “تعكس شراكتنا مع CFI إيماننا بالدور المحوري للإعلام في خدمة المجتمع من خلال إنتاج محتوى توعوي يتناول عن قرب الأسئلة التي يتداولها الناس، ويقدّم إجابات موضوعية تعزّز الشفافيّة، وتسهم في بناء ثقافة استثماريّة أكثر توازنًا واستدامة.”



ويأتي إطلاق “متداول بين الناس” كامتداد لجهود CFI المتواصلة في نشر الثقافة المالية، والتي تشمل ندوات وويبينارات متخصصة، وإطلاق برامج أكاديمية للتدريب، إلى جانب مبادرات تركز على ترسيخ الشفافية في التداول، بما يتيح للأفراد والمتداولين اكتساب المعرفة الحقيقية وتجنّب أي محتوى مضلّل.

التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

حول مجموعة سي أف أي المالية:

تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

لمزيد من المعلومات: www.cfi.trade