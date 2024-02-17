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السبت، 17-02-2024 04:01 م

عش تجربة الذكاء الاصطناعي مع هواتف Galaxy S24 في سيتي مول وإربد مول مع سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

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الوكيل الإخباري - احتفاء بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة والمعززة بالذكاء الاصطناعي مع الزبائن والمستهلكين في المملكة، والمتضمنة هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24+، وGalaxy S24 Ultra، تقيم شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي جناحاً خاصاً بها في كل من سيتي مول خلال الفترة من 15 شباط إلى 24 شباط، وفي إربد مول خلال الفترة من 29 شباط إلى 9 آذار، متيحة مع كل منهما إمكانية اكتشاف المستويات الجديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية التي تتيحها الهواتف التي تقدم عصراً جديداً من الهواتف الذكية لتجاوزها قدرات الهواتف الحالية.اضافة اعلان


وتأتي إقامة الجناحين انطلاقاً من حرص الشركة على إبقاء الزبائن والمستهلكين على اطلاع دائم على أحدث ابتكارات علامة سامسونج ومواصفاتها ومميزاتها المتقدمة عن قرب.

وسيكون بإمكان زوار سيتي مول وإربد مول تجربة كل من الهواتف الثلاثة وسط أجواء تفاعلية وترفيهية تتسم بطابع الابتكارية، وعيش تجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف، والتي تجعل الحياة أسهل بكثير من قبل، كما تمكن المستخدمين من إطلاق العنان لإمكانياتهم مع ما تتمتع به من تقنيات وقدرات، تسهم في تغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية باعتبارها حلاً ذكيا ًوأكثر شمولية على الإطلاق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وتوفر سلسلة هواتف S24 Galaxy تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهاتف المحمول، وذلك باستخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي المتوفّرة على الهواتف والمطورة من قبل الشركة، فضلاً عن تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة بالتعاون مع قادة الصناعة المعنيين بهذا المجال.

وتتيح هواتف Galaxy AI التواصل السلس عبر ميّزة الترجمة الفوريّة Live Translate، وخيارات اللغة بميزات الذكاء الاصطناعي، وميّزة مساعد الدردشة Chat Assist، إلى جانب ميّزة Circle to Search With Google التي تعتبر معياراً جديداً للبحث، مع مجموعة شاملة من أدوات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ ومنها محرّك ProVisual الذي يرتقي بالقدرات الإبداعيّة بدءاً من تعزيز إمكانات التقاط الصور بأحجام تقريب جديدة، وصولاً إلى التحرير اعتماداً على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كذلك، فإن هواتف Galaxy AI تتضمن تحديثات كثيرة للبرامج، وإرث طويل من 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل وتحديثات الأمان.

وبالتزامن مع نشاطاتها التعريفية، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عروضاً مميزة على هاتف Galaxy S24 Ultra، مع 4 أضعاف نقاط سامسونج.

 




 

 


 

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