كابيتال بنك يصادق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 12% من رأسمال البنك

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك اجتماعها السنوي العادي بتاريخ (15/04/2021) ، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/ 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

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وعُقد الاجتماع برئاسة باسم خليل السالم رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك،ومساهمين يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (84.85%) من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، ومندوب مدققي حسابات البنك.



وصادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من راسمال البنك وبما مجموعه أربعة وعشرون مليون دينار اردني (24,000,000)، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2020 وخططه المستقبلية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، "إنّ البنك حقق خلال العام الماضي أداءً مالياً قوياً رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا والتي ضاعفت من حجم تحديات الاقتصاد العالمي الذي مرّ في عام 2019، بمرحلة من التباطؤ المتزامن، وكانت معدلات النمو الاقتصادي العالمي هي الأضعف منذ وقوع الأزمة المالية العالمية"، لافتاً إلى أن كابيتال بنك سجل ارتفاعاً في صافي أرباحه لعام 2020 بنسبة 5%، لتصل إلى 30.3 مليون دينار بعد الضرائب في عام 2020 ، مقابل 28.8 مليون دينار في عام 2019، وذلك بالرغم من الزيادة في حجم المخصصات التي قام البنك برصدها بالتوافق مع السياسة التحوطية التي ينتهجها والتي بلغت 24.5 مليون دينار لعام 2020 مقابل 7 ملايين دينار تم رصدها في عام 2019.



وسجل كابيتال بنك زيادة في صافي الربح التشغيلي بنسبة 40% مقارنة بالعام 2019، وحقق ارتفاعاً في أصوله من 2.2 مليار دينار في عام 2019 لتصل الى 2.8 مليار دينار في عام 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 26%، بالإضافة الى تحقيق نمو في مصادر التمويل وخاصة ودائع العملاء التي ارتفعت العام الماضي بنحو 368.2 مليون دينار وبنسبة 28.2٪.



وارتفعت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية بمقدار 324 مليون دينار وبنسبة 30%، كما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 25.8% وبمقدار 14.2 مليون دينار، أما بالنسبة لحقوق الملكية، فقد نمت بنسبة 2.4%، مرتفعة من 348 مليون دينار في عام 2019، إلى 356 مليون دينار في عام 2020.



واستعرض السالم في كلمته أمام الهيئة العامة، أبرز الإنجازات التي حققها البنك وعززت من مكانته وريادته في السوق المصرفي الأردني، موضحاً أن مجموعة كابيتال بنك باشرت وقبيل نهاية العام الماضي بإجراءات الاستحواذ على أعمال وفروع بنك عوده في الأردن والعراق واستكملت هذه الإجراءات في أذار من العام الجاري.



وبحسب السالم، فإن عملية الاستحواذ التي تُعد الأولى في تاريخ مجموعة كابيتال بنك أسهمت في توسيع رقعة انتشارها محلياً وإقليمياً وذلك تنفيذاً لرؤية المجموعة واستراتيجيتها الطموحة والمتمثلة بتحقيق النمو من خلال تطبيق منهجية التطوير والتوسع في الأسواق التي تتواجد بها.



وبين السالم، أن عملية استحواذ المصرف الأهلي العراقي – التابع لمجموعة كابيتال بنك- على فروع بنك عوده في العراق ستدعم من نشاط المصرف في السوق العراقي، الأمر الذي سيعزّز من متانة مؤشرات مجموعة كابيتال بنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد.



بدوره، علّق الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول، على النتائج المالية التي حققها البنك خلال العام الماضي، مبيناً أنها جاءت نتيجة للسياسة التوسعية التي تبناها كابيتال بنك وأسهمت بالتالي في زيادة ونمو مصادر تمويل المجموعة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ رفعت إجمالي عدد فروع كابيتال بنك في الأردن إلى 28 فرعاً، وفروع المصرف الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً، حيثعمل هذا الاستحواذ على زيادة حقوق المساهمين لمجموعة كابيتال بنك لتقارب 400 مليون دينار ورفع قيمة أصول المجموعة لتبلغ 3.5 مليار دينار، مشيراً إلى أن خطط المجموعة التوسعية شملت العمل على رفع تصنيف شركة كابيتال للاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي وذلك لتمكينها من تقديم خدمات إدارة الموجودات لقاعدة عملائها المتنامية في الإمارات العربية المتحدة والخليج.



وأعلن الغول، عن قيام مجموعة كابيتال بنك بتحديث خطتها الاستراتيجية الخمسية (2021-2026) وذلك بهدف مواكبة التحديات التي فرضها انتشار جائحة كورونا "كوفيد 19" والتي أظهرت مدى أهمية تهيئة البنية التحتية للعمل عن بُعد وخدمة العملاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الصراف التفاعلي، مشيراً إلى أن المجموعة أنجزت خلال العام الماضي العديد من مشاريع الأتمتة والتحديثات للأنظمة المستخدمة والعمليات المصرفية لدى المجموعة كإطلاق نظام الخزينة ونظام القروض وتحديث النظام البنكي الداخلي (Core banking system)، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها على سبيل المثال إطلاق خدمة الدردشة الآلية iCa Chatbot، المتوفرة على WhatsApp والـ Facebook Messenger، كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة لواء لأتمتة طلبات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية.



تجدر الإشارة، إلى أن كابيتال بنك ساهم في تقديم الدعم لعدد من مؤسسات الدولة والمبادرات المدنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث قدّم تبرعات مالية بقيمة 2.5 مليون دينار في العام 2020.

كما أطلق البنك حزمة حوافز لعملائه من قطاعي الشركات والأفراد بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم ودعماً منه للقطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى مشاركته في مبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني، وحصوله على تمويل بقيمة 70 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ليتم إقراضها من قبل البنك للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت أعمالها في ظل الجائحة.