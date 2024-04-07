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الأحد، 07-04-2024 10:11 ص

كيا الأردن تواصل شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لتقديم المزيد من المنح لطلبته

Kia Al Aman Signing


الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، عن تقديم منح دراسية جامعية لمزيد من الطلاب المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وهي المنح المعززة بفرص تدريب مهني للطلاب المهنيين في إطار برنامجها التأهيلي المكون من سلسلة من الدورات المتخصصة في مناهج خدمة السيارات المعتمدة من كيا الأم، والتي ستنفذ في "أكاديمية كيا للتدريب".

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وتعد هذه المنح التي تغطي كيا معها تكاليف الدراسة الجامعية والتدريب المهني كاملة، بمثابة مبادرة نوعية يتكامل فيها التعليم الأكاديمي والعملي، كما أنها تعتبر امتداداً لشراكة تعكس حرص كيا على أداء مسؤولياتها المجتمعية تجاه مختلف الفئات والقطاعات، بما في ذلك الشباب بكل ما يخص مستقبلهم بعد التخرج من دور الرعاية.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات-كيا الأردن، محمد عليان: "سعداء بتواصل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي نتطلع من خلالها للمساهمة في تعزيز نطاق الشمول التعليمي للأيتام وزيادة وتيرة انخراطهم في سوق العمل، وهو ما ينطوي على انعكاسات إيجابية أكيدة على تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب خلق النواة المنشودة من المواطنين المنتجين والفاعلين، ورفد الصناعة بالمزيد من الكفاءات."


وأضاف عليان بأن المنح التي تقدمها كيا بشقيها الأكاديمي والتدريبي العملي، إنما تقدم تجربة معرفية ومهاراتية متكاملة، تسهل انخراطهم في العديد من المهن في مجال السيارات.


ومن جانبها، شكرت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، وثمنّت جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على تقديم الفرص ذات القيمة العالية للمستفيدين من البرنامج، وأضافت؛ أن صندوق الأمان يتطلع لهذه الشراكات كاستثمار مستدام في مستقبل الشباب الأيتام ومنارة لمستقبلهم، ولذلك فيحرص على اختيار شركائه ممن يقدمون الدعم في كافة مراحل وحياة شبابه من تعليم وتدريب وتوظيف". 


وتعد أكاديمية كيا التدريبية أحدث برامج كيا الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية ورعاية الزبائن، والتي تقدم عبرها الجلسات التوعوية والبرامج التدريبية بكل ما يختص بالسيارات.

 

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