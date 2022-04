كيا تفوز بعدة جوائز مرموقة "أي إف ديزاين" لعام 2022

الوكيل الاخباري - حصلت كيا على العديد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز "أي إف ديزاين 2022" – (iF Design 2022) المرموقة، مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته فلسفة التصميم الجديدة للشركة "اتحاد الأضداد"، فضلاً عن نهجها المبتكر في التعامل مع التطورات الحالية في هذه الصناعة وعملاء السيارات الكهربائية المحتملين.



لعبت سيارة الكروس أوفر الكهربائية بالكامل EV6 دورًا رئيسيًا في جميع جوائز iF Design الأربعة التي فازت بها كيا. بالإضافة إلى حصولها على جائزة التصميم في "السيارات / المركبات"، كانت EV6 في دائرة الضوء لثلاث فئات أخرى: "المتاجر / المعارض"، و"واجهة المنتج" (لنظام المعلومات والترفيه في EV6 ) و "النسيج / الجدار / الأرضية" (للمواد الهجينة ثلاثية الأبعاد GEONIC المستخدمة في مقصورة EV6).



حازت EV6 على جائزة تصميم "السيارات / المركبات" بفضل "تجسيد التنقل الملهم". إنها أول سيارة من كيا تستخدم بنية النظام الأساسي الكهربائي العالمي الجديد كليًا للشركة، وتقود فلسفة التصميم الجديدة الشركة "اتحاد الاصداد" والتي تدمج العاطفة مع العقلانية لتحقيق الاسترخاء لقائديها وإلهام الحركة والإبداع.

وكان الفوز في فئة "المتاجر / المعارض"، بسبب تصميم مساحة العرض المبتكرة لمجمع "EV6 Unplugged Ground" في سيونغسو بسيول. وحصل المجمع المبتكر، حيث يمكن للأشخاص، حيث يمكن للأشخاص تجربة طراز EV6 الحائز على جوائز بطرق ممتعة ومبتكرة، عبر مناطق تجربة غامرة. تشارك صالة العرض من الجيل التالي أيضًا رسالة كيا حول طرق المعيشة الجديدة - بما في ذلك إعادة التدوير والاستدامة وحلول التنقل التي تركز على المستقبل.



فاز نظام المعلومات والترفيه المتطور في EV6 بجائزة iF Design 2022 عن "واجهة المنتج". حيث تدعم شاشة النظام المنحنية البانورامية عالية الدقة تجربة السائق وتعززها وتتناغم مع الجماليات الداخلية الكلية. كذلك، فإن تصميم الكتلة يبتعد عن الرسومات الدائرية لمركبات محرك الاحتراق الداخلي ويركز على تطوير الرسومات المحسّنة للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة. كما حظيت لوحة الألوان الخضراء والبنفسجية للنظام، والتي تنقل "صورة حديثة"، بإشادة لجنة التحكيم.



حازت مواد الديكور الداخلي GEONIC المتطورة من كيا، والتي تم ابتكارها بالتعاون مع KOLON، على جائزة iF Design عن "مواد التصميم الداخلي للسيارة". تقوم هذه المادة الهجينة ثلاثية الأبعاد بتجهيز طبقات متعددة من البولي يوريثان، مما يسمح بأنماط غير محدودة ومجموعة متنوعة من الألوان. وهي تقنية بسيطة لكنها عميقة جديدة لإضفاء الحيوية على أساليب جديدة للتصميم الداخلي للسيارة.



مع هذه الجوائز الأخيرة، تحافظ سيارة كيا EV6 التي يقودها التصميم على سلسلة انتصارات غير عادية. منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021 ، كانت السيارة موضع ترحيب كبير من وسائل الإعلام حول العالم، وفازت بجائزة What Car؟ "سيارة العام 2022" و "سيارة العام الأوروبية" - من بين جوائز أخرى - في غضون أشهر من إطلاقها.



أي إف ديزاين من أكثر جوائز التصميم العالمية شهرة:

جذبت جوائز iF Design هذا العام أكثر من 11 ألف مشاركة من 57 دولة وسلطت الضوء على مجموعة من الإنجازات البارزة في مجال التصميم. واجتمع ما مجموعه 75 خبير تصميم من 23 دولة مختلفة لتقييم 5،424 مشاركة وصلت إلى القائمة المختصرة بعد جولة أولية رقمية.



وتكرم جائزة تصميم iF الفائزين وتحتفي بهم في تسعة تخصصات، بما في ذلك المنتجات، والاتصالات، والتغليف، وتصميم الخدمة، وهندسة التصميم، والهندسة الداخلية، وتجربة المستخدم (UX)، وواجهة المستخدم (UI) والمفاهيم المهنية، في 80 فئة. يتم عرض جميع المشاركات الفائزة بجوائز على موقع الجايزة www.ifdesign.com وكذلك يتم نشرها عبر تطبيق iF Design.





تأسست جائزة iF Design في عام 1954 من قبل iF International Forum Design GmbH في هانوفر، وهي إحدى مؤسسات التصميم المستقلة الرائدة في العالم. من المقرر أن تقام احتفالية جائزة iF Design 2022 ، لتوزيع الجوائز، في 16 مايو في برلين.