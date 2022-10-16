لكزس تكشف عن أسماء عالمية بارزة في مجال التصميم والهندسة المعمارية ضمن لجنة التحكيم وفريق الإشراف في "جائزة لكزس للتصميم" 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت علامة لكزس الفاخرة مؤخرًا عن أسماء المشرفين وأعضاء لجنة التحكيم في "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2023، والتي تضم شخصيات بارزة حققت العديد من الإنجازات في عدد من التخصصات الإبداعية على مستوى العالم.

تشهد النسخة الحادية عشرة من "جائزة لكزس للتصميم" عودة باولا أنتونيلي وسيمون همفريز إلى لجنة التحكيم، التي ستشهد انضمام كريم راشد للمرة الأولى. وتُرَحِّب الجائزة أيضًا بعودة جو دوسيه، وبمشاركة خبراء جُدد من المشرفين، وهم: مرجان فان أوبل، ويوري سوزوكي، وسمية فالي. وسيعمل الحكام والمشرفون معًا للمساهمة في تحقيق هدف الجائزة المتمثل في دعم ورعاية الجيل الجديد من المبدعين لتشكيل مستقبلٍ أفضل.

تضم لجنة التحكيم باولا أنتونيلي، التي تتولى منصب كبير أمناء الهندسة والتصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك، وهي شخصية معروفة بمساهمتها الفعالة في "جائزة لكزس للتصميم"، وعكست من خلال إبداعاتها وتميُّزها وتألُّقِها في عالم التصميم أهداف الجائزة نحو بناء مستقبل أفضل. وتابعت باولا تطور الجائزة من كثب منذ إطلاقها عام2013 ، ورحّبت بالتجربة التفاعلية مع المواهب الجديدة. وستشارك مُجددًا رؤاها وتطلعاتها بصفتها عضوًا في لجنة التحكيم.

وسيشارك سايمون همفريز، رئيس التصميم العالمي لدى شركة لكزس، مجددًا بصفته عضوًا في لجنة التحكيم، ممثلًا سعي علامة لكزس الفاخرة تجاه توظيف التصميم من أجل تحقيق غدٍ أفضل، كما يشارك المصمم العالمي كريم راشد للمرة الأولى في لجنة التحكيم، والذي تشمل أعماله طيفًا واسعًا من التصاميم التي تتعدى التصميم الصناعي إلى التصميم الداخلي. وتسعى العديد من العلامات التجارية الشهيرة للتعاون معه؛ لامتلاكه أكثر من 4000 تصميم في الإنتاج في أكثر من 35 دولة.

لطالما وضعت "جائزة لكزس للتصميم" الإشراف في صميم برنامجها، الذي تطور إلى مسابقة مبسطة وموسعة في نسخة العام 2023. وستبدأ الرحلةُ باختيار الحكامِ لأربعة فائزين؛ ليحظوا بفرصة العمر المتمثلة في حصولهم على إشراف نخبة من خبراء التصميم العالميين. وسيستفيد كل منهم من الإشراف الشخصي في ترجمة رؤاه على أرض الواقع، وبدء حياته المهنية وإسهامه في مجتمع التصميم العالمي.

ويعود جو دوسيت للمشاركة في فريق الإشراف للسنة الثالثة على التوالي، وتنضم إليه المصممة الهولندية مرجان فان أوبل المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، التي يَدمج عملها المبتكر أشعة الشمس والتكنولوجيا من أجل مستقبل مستدام. ومن بين الأعضاء الجدد في فريق الإشراف: المصمم الياباني الخبير، والفنان المتخصص في الصوت يوري سوزوكي، والمهندسة المعمارية الجنوب أفريقية سمية فالي، التي يركز عملها الحالي على التعبير عن الهويات الهجينة الأفريقية والإسلامية.

سيُشكل هؤلاء المشرفون المبدعون فريقًا ديناميكيًا لتوجيه الجيل القادم من المصممين. وستجعل تخصصاتهم المتنوعة ومجالات خبراتهم الواسعة من برنامج الإشراف تجربة أكثر تفردًا من أي وقت مضى. وتتطلع علامة لكزس الفاخرة بثقة إلى التعاون بين المشرفين والفائزين من أجل تحقيق أهداف الجائزة المتمثلة في تشكيل مستقبل أفضل. وسيقدم الفائزون أعمالهم للجمهور في ربيع عام 2023، وذلك بعد أن يكونوا قد أمضوا ثلاثة أشهر في تطوير أفكارهم وتحسينها.

تستقبل "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2023 المشاركات حتى 16 تشرين الأول 2022.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة LexusDesignAward.com

الوسم الرسمي: #lexusdesignaward

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