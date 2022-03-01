لكزس تكشف عن المتأهلين النهائيين الستة لـ "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2022

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال، مؤخرًا، عن أسماء المتأهلين الستة لنهائيات النسخة العاشرة من "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2022، والذين سيحظون بامتياز استثنائي؛ إذ سيتلقون التوجيه والإرشاد من قبل روّاد التصميم العالميين لتطوير النماذج الأولية لمشاريعهم، إلى جانب تمويل لكل مشروع بما يقارب 25 ألف دولار أمريكي، فيما قامت لجنة التحكيم المتميزة باختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من ضمن عدد مشاركات وصل إلى 1,726 مشاركة من 57 دولة.

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تُعَد "جائزة لكزس للتصميم" منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين، واستعراض ابتكاراتهم على منصة دولية مرموقة. وقد تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية بناءً على مشاريعهم المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق غدٍ أفضل، وتجسد المفاهيم الجوهرية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة: "التوقع"، و"الابتكار"، و"التأثير".







تشمل المشاريع التي قدّمها المتأهلون: مشروع "شيتوفوم" Chitofoam، للمصممتين "شارلوت بونينغ" الأمريكية الألمانية و"ماري لمبريس" الأمريكية النرويجية، ومقر المشروع الولايات المتحدة الأمريكية- محلول تغليف قابل للتحلل الحيوي مشتق من الهياكل الخارجية لديدان سوسة الدقيق التي هضمت نفايات رغوة البوليستايرين؛ ومشروع "الكرسي الهزاز المتحرك" Hammock Wheelchair، للمصمم "وونداليف" من ماليزيا - مزيج من الكرسي المتحرك والرافعة الشوكية والأرجوحة، لتخفيف عبء حمل المرضى يدويًا من قبل مقدمي الرعاية؛ ومشروع "إينا فايب" Ina Vibe، لفريق "دوناميس" من نيجيريا - منتج مستدام يُستخدم للطهي والشحن والإضاءة.

وشملت المشاريع أيضًا: مشروع "ريوايند" Rewind، للمصمم "بوه يون رو" من سنغافورة - منصة تعمل بتحفيز عدد من الحواس لمساعدة كبار السن على استرجاع ذكرياتهم المُعبِّرة والهادفة؛ ومشروع "ساوند إكليبس" Sound Eclipse، للمصممتين "كريستل" و"شامينا" من روسيا - جهاز يحجب الضوضاء الخارجية عند وضعه بالقرب من نافذة مفتوحة، ومشروع "تاكوموتيف" Tacomotive، للمصمم "كو ميكوني" من اليابان - محاكي قيادة ملموس للأطفال الذين يعانون من تحديات بصرية وسمعية.



وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نشعر بسعادة بالغة ونحن نشاهد الإقبال الكبير الذي تلقته "جائزة لكزس للتصميم" في عامها العاشر في أوساط المصممين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. كانت المشاركات التي تلقيناها هذا العام استثنائية من حيث الأفكار، إذ قدم المتأهلون الستة لنهائيات جائزة هذا العام حلولًا مبتكرة، وأبرزوا مهاراتهم وقدراتهم الرائعة على استشراف المستقبل".



وأضاف فوجيتا: "لطالما ارتكزت هذه المسابقة على جمع العديد من المبدعين والمصممين من شتى أنحاء العالم، وتُعد مصدر إلهام لهم، تساهم بإطلاق العنان لمخيلتهم وإبراز إبداعاتهم على الساحة العالمية. فدعم الجيل الجديد من المصممين والمبدعين يُعَد عنصرًا أساسيًا في شركة لكزس، ويعزز سعينا إلى توسيع حدود ما يمكن تحقيقه من خلال التصاميم الجريئة. وأود أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من شارك في النجاح المستمر لجائزة لكزس للتصميم، وكذلك إلى عملائنا الأوفياء في جميع أنحاء العالم على تمكينهم لنا خلال رحلتنا إلى إيجاد تجارب مذهلة".



وكان المتأهلون النهائيون الستة قد شاركوا في منتصف شهر كانون الثاني الماضي في ورشة عمل استمرت لمدة خمسة أيام تحت إشراف أربعة مشرفين من "جائزة لكزس للتصميم" 2022؛ هم "سام بارون"، و"جو دوسيه"، و"سابين مارسيليس"، و"يوسوكي هايانو". ومن خلال التفاعل المباشر مع تلك النخبة الرائدة، حصل المتأهلون النهائيون على إرشادات ونصائح مهنية لتعزيز رؤاهم الإبداعية وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.



وسيواصل المتأهلون النهائيون العمل مع المشرفين بهدف تطوير النماذج الأولية لمشاريعهم، وذلك لفترةٍ تقارب ثلاثة أشهر قبل موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى. وتضم لجنة التحكيم شخصياتٍ رائدة شهيرة في مجال التصميم؛ هم "باولا أنتونيلي"، و"أنوباما كوندو"، و"بروس ماو"، و"سايمون هامفريز"، والذين سيتولون خلال فصل الربيع من العام 2022 اختيار الفائز بالجائزة الكبرى بناءً على النماذج الأولية والعروض المُقدَّمة.



