الإثنين 2025-09-01 10:51 ص
 

الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 01-09-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وجرى التعامل مع البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بعد رصدها في موقعين مختلفين، من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 
 
