الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

وجرى التعامل مع البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بعد رصدها في موقعين مختلفين، من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
