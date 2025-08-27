زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة "الاتصال من أجل اللاجئين"

03:35 م

الوكيل الإخباري- ضمن التزامها الراسخ بتعزيز الشمول الرقمي ومساعيها المتواصلة لتمكين الفئات المُستضعفة ودعم كافة فئات المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتواصل شركة زين الأردن توفير خدمة الإنترنت المجانية عالية السرعة عبر خدمة الواي فاي في مراكز مجتمعية تخدم اللاجئين في مختلف أنحاء المملكة ولمدة عامين. اضافة اعلان





ويأتي تجديد الاتفاقية امتداداً للتعاون الذي يجمع الطرفين وشركة "فيسبوك" منذ العام 2016 بهدف تمكين اللاجئين من الوصول إلى الإنترنت كوسيلة ضرورية للتواصل مع الأهل وللتعلّم والحصول على فرص العمل، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين فُرص وسُبل العيش للاجئين في المملكة لا سّيما في ظِل التحديات التي تواجههم، إذ بات الوصول إلى خدمات الإنترنت ضرورة أساسية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد اعتماداً مُتزايداً على التكنولوجيا في التعليم والعمل والتواصل، وسد الفجوة الرقمية بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ومنحهم فرصاً متكافئة للتمكين، حيث تهدف المبادرة إلى تزويد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 500,000 لاجئ في الأردن، 80 % منهم يعيشون في مختلف محافظات المملكة.



وتوفّر شركة زين البُنية التحتية لشبكة الإنترنت وخدمة الواي فاي المجانية في عدد من المراكز المجتمعية التابعة للمفوضية، بما يسهم في دعم جهود التمكين الرقمي للاجئين وتحسين جودة حياتهم من خلال تسهيل الاتصال بالعالم الخارجي، حيث تغطي الخدمة 10 مراكز تشمل 3 من مراكز تنمية المجتمع المحلي، و7 مراكز تابعة لمراكز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية، حيث تتوزع المواقع في كل من محافظة العقبة والشونة الجنوبية ومعان وجرش ومادبا وسحاب والطفيلة والكرك، بالإضافة إلى مركزين في الزرقاء والخالدية.



وتلتزم شركة زين الأردن بتطبيق مبادئ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمذكورة في الشروط العامة لعام 2010، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات، واحترام كرامة اللاجئين، وضمان بيئة خالية من الاستغلال والانتهاكات. ويُعد هذا التعاون امتداداً لاستراتيجية زين في دعم المجتمعات المستضعفة وتعزيز الشمول الرقمي المستدام.



وتولي مجموعة زين اهتماماً خاصاً باللاجئين، حيث أطلقت مجموعة من المبادرات لدعمهم، كمشروع "لم شمل العائلات" بالتعاون مع REFUNITE وإريكسون لإعادة الروابط العائلية بين اللاجئين في جنوب السودان والعراق والأردن، كما أطلقت زين ومن خلال منصتها للإبداع هاكاثون "ابتكر للاجئين" بالشراكة مع MITEF التي دعمت 6 مشاريع فائزة، وهاكاثون Techfugees للاجئين في الأردن لدعم الحلول التقنية التي تواجه اللاجئين، وبرنامج جسور لدعم المشاريع الصغيرة في سوريا، فيما أطلقت الشركة خدمة "سوريا-سيم" لتسهيل التواصل بين اللاجئين والمفوضية، والتي جذبت أكثر من 140,000 مستخدم، وفي ذات السياق تم تدريب عدد من اللاجئين عبر برنامج ReBootKAMP لإعداد مهندسي برمجيات ذوي كفاءة في العراق، وشملت المبادرات مركز معلومات للنازحين، ودعم غذائي، وتوزيع منازل جاهزة، وتأسيس مساحات مخصصة للأطفال بالتعاون مع اليونيسف، بالإضافة إلى تدريب النساء عبر مركز تنمية الأرامل في الكويت، ونظمت زين حملات تبرع لمساعدة اللاجئين في نواحي شتى وجمعت أكثر من 15.3 طن من الملابس، وأطلقت حملات تبرع عبر الرسائل القصيرة في السعودية لدعم اللاجئين السوريين، وجمعت أكثر من 125,738 دولار، كما ساهمت في حملة المياه في لبنان بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي، وفي لبنان قدمت "خط تواصل" المخصص للاجئين السوريين، فيما تواصل زين ضمن التزامها بدعم اللاجئين من خلال مبادرة "Zain With Refugees لجمع التبرعات عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات التبرع الإلكترونية.