11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين

- احضري في الوقت المناسب: الوصول المبكر يُظهر احترامك ويمنحك مقعدًا جيدًا.
- شاركي مسند الذراع بلطف: لا تحتكري المسند عند الجلوس بجوار الغرباء.
- جهزي طلبك مسبقًا: لا تؤخري الآخرين عند شراء الطعام.
- لا تحجزي مقاعد لغير الحاضرين: اسمحي للآخرين بالجلوس إذا تأخر أصدقاؤكِ.
- راعي طولكِ: إذا كنتِ طويلة، اختاري مقعدًا لا يحجب الرؤية.
- أغلقي الهاتف تمامًا: حتى الضوء الصادر منه يزعج الحاضرين.
- كلي بهدوء: تجنبي الأصوات العالية عند تناول الطعام.
- تجنبي الجدال: بلّغي الإدارة إذا أزعجكِ أحد.
- غادري المقعد بأدب: مرّي بخفة دون إعاقة الرؤية.
- نظفي خلفك: اتركي المقعد نظيفًا كما وجدتهِ.
- لا تحرقي أحداث الفيلم: احترمي من لم يشاهد الفيلم بعد.
السينما مساحة جماعية، واحترامكِ للآخرين فيها يعكس رقيّكِ الشخصي

