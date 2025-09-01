الإثنين 2025-09-01 10:53 ص
 

11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين

الوكيل الإخباري-   سواء كنتِ مع صديقاتك أو في موعد، الالتزام بآداب السينما يعكس ذوقك ويجعل التجربة ممتعة للجميع. إليكِ أبرز قواعد الإتيكيت التي ينصح بها الخبراء:

- احضري في الوقت المناسب: الوصول المبكر يُظهر احترامك ويمنحك مقعدًا جيدًا.
- شاركي مسند الذراع بلطف: لا تحتكري المسند عند الجلوس بجوار الغرباء.
- جهزي طلبك مسبقًا: لا تؤخري الآخرين عند شراء الطعام.
- لا تحجزي مقاعد لغير الحاضرين: اسمحي للآخرين بالجلوس إذا تأخر أصدقاؤكِ.
- راعي طولكِ: إذا كنتِ طويلة، اختاري مقعدًا لا يحجب الرؤية.
- أغلقي الهاتف تمامًا: حتى الضوء الصادر منه يزعج الحاضرين.
- كلي بهدوء: تجنبي الأصوات العالية عند تناول الطعام.
- تجنبي الجدال: بلّغي الإدارة إذا أزعجكِ أحد.
- غادري المقعد بأدب: مرّي بخفة دون إعاقة الرؤية.
- نظفي خلفك: اتركي المقعد نظيفًا كما وجدتهِ.
- لا تحرقي أحداث الفيلم: احترمي من لم يشاهد الفيلم بعد.


السينما مساحة جماعية، واحترامكِ للآخرين فيها يعكس رقيّكِ الشخصي

 

