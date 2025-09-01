11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين

الوكيل الإخباري- سواء كنتِ مع صديقاتك أو في موعد، الالتزام بآداب السينما يعكس ذوقك ويجعل التجربة ممتعة للجميع. إليكِ أبرز قواعد الإتيكيت التي ينصح بها الخبراء:

اضافة اعلان



- احضري في الوقت المناسب: الوصول المبكر يُظهر احترامك ويمنحك مقعدًا جيدًا.

- شاركي مسند الذراع بلطف: لا تحتكري المسند عند الجلوس بجوار الغرباء.

- جهزي طلبك مسبقًا: لا تؤخري الآخرين عند شراء الطعام.

- لا تحجزي مقاعد لغير الحاضرين: اسمحي للآخرين بالجلوس إذا تأخر أصدقاؤكِ.

- راعي طولكِ: إذا كنتِ طويلة، اختاري مقعدًا لا يحجب الرؤية.

- أغلقي الهاتف تمامًا: حتى الضوء الصادر منه يزعج الحاضرين.

- كلي بهدوء: تجنبي الأصوات العالية عند تناول الطعام.

- تجنبي الجدال: بلّغي الإدارة إذا أزعجكِ أحد.

- غادري المقعد بأدب: مرّي بخفة دون إعاقة الرؤية.

- نظفي خلفك: اتركي المقعد نظيفًا كما وجدتهِ.

- لا تحرقي أحداث الفيلم: احترمي من لم يشاهد الفيلم بعد.



السينما مساحة جماعية، واحترامكِ للآخرين فيها يعكس رقيّكِ الشخصي