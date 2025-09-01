الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع انحراف شاحنة على طريق المفرق، مما أدى إلى انسكاب مادة الديزل على الطريق وإغلاقه لحين إزالة العوائق وإعادة فتحه.



كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق إربد-عمان أسفر عن إصابة متوسطة، وحادث تدهور آخر على طريق خو بإتجاه الزرقاء أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة.

