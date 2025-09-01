الإثنين 2025-09-01 10:51 ص
 

حادث تدهور على طريق إربد - عمان

الإثنين، 01-09-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع انحراف شاحنة على طريق المفرق، مما أدى إلى انسكاب مادة الديزل على الطريق وإغلاقه لحين إزالة العوائق وإعادة فتحه.

كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق إربد-عمان أسفر عن إصابة متوسطة، وحادث تدهور آخر على طريق خو بإتجاه الزرقاء أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق جرش-الزرقاء نتج عنه خمس إصابات متوسطة.

 
 
