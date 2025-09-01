السير : انقلاب مركبة داخل نفق الدوار الثالث

وأضاف خلال التقرير المروري أن حادث انقلاب مركبة وقع يوم أمس داخل نفق الدوار الثالث، وأسفر عن إصابة شخص، وتسبب بأزمة مرورية في الموقع حتى تم التعامل مع الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
معدل البطالة بين الذكور ينخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية
-
الجمعية الفلكية: سماء الأردن تشهد خسوفا كليا نادرا للقمر في هذا الموعد
-
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
تنبيه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي المركبات بالمملكة
-
حادث تدهور على طريق إربد - عمان
-
حادث سير بين 6 مركبات في نفق دوار الداخلية - صور
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة