السير : انقلاب مركبة داخل نفق الدوار الثالث

09:20 ص

الوكيل الإخباري- صرح النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير بأنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع عدة حوادث مرورية، أسفرت عن أضرار مادية وتسببت في بعض التأثيرات على حركة السير. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري أن حادث انقلاب مركبة وقع يوم أمس داخل نفق الدوار الثالث، وأسفر عن إصابة شخص، وتسبب بأزمة مرورية في الموقع حتى تم التعامل مع الحادث.