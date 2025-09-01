الإثنين 2025-09-01 10:51 ص
 

السير : انقلاب مركبة داخل نفق الدوار الثالث

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 01-09-2025 09:20 ص
الوكيل الإخباري- صرح النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير بأنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع عدة حوادث مرورية، أسفرت عن أضرار مادية وتسببت في بعض التأثيرات على حركة السير.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري أن حادث انقلاب مركبة وقع يوم أمس داخل نفق الدوار  الثالث، وأسفر  عن إصابة شخص، وتسبب بأزمة مرورية في الموقع حتى تم التعامل مع الحادث.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ااىاى

فن ومشاهير الشامي يحقق إنجازاً عالمياً بأغنية "بتهون" ويتصدر الترند

ااا

فن ومشاهير كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا العاشر برسالة مؤثرة - فيديو

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2025، والذي بيّن أن معدل البطالة للذكور بلغ 18.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.

أخبار محلية معدل البطالة بين الذكور ينخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية

ببربر

فن ومشاهير نجوى كرم تفاجئ جمهورها بمقطع محذوف من "يلعن البعد"- فيديو

تعبيرية

أخبار محلية الجمعية الفلكية: سماء الأردن تشهد خسوفا كليا نادرا للقمر في هذا الموعد

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

ررؤرب

منوعات طرق طبيعية لتعطير المنزل والتخلص من الروائح الكريهة بفعالية وأمان



 
 





الأكثر مشاهدة