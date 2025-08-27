"وصلنالك" من كيا الأردن تصل إلى إربد عبر مركز الصيانة المتنقل

وقدّم المركز خلال تواجده خدمات فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا دون النظر إلى مصدر شرائها، إلى جانب خصومات خاصة على خدمات الصيانة، فضلاً عن أنشطة ترفيهية عائلية أضافت أجواء تفاعلية وممتعة للزوار.
وأكدت كيا الأردن أن حملة “وصلنالك” تجسد التزامها بتطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء عبر حلول مبتكرة وسهلة الوصول، مشيرةً إلى أن المركز المتنقل سيواصل جولاته في مختلف محافظات المملكة خلال المرحلة المقبلة ليكون أقرب إلى العملاء أينما كانوا.
وتوجّهت الشركة بالشكر إلى جميع عملائها الذين شاركوا في محطة إربد، داعيةً الجمهور إلى متابعة صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على الوجهات المقبلة التي ستصلها الحملة والاستفادة من العروض والخدمات المميزة:
