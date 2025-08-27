"وصلنالك" من كيا الأردن تصل إلى إربد عبر مركز الصيانة المتنقل

01:54 م

الوكيل الإخباري- واصلت الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كيا في المملكة، حملتها "وصلنالك" من خلال محطة جديدة في مدينة إربد، حيث تواجد مركز الصيانة المتنقل في STEEL Restaurant & Cafe خلال الفترة من 21 إلى 23 آب 2025، مقدماً تجربة متكاملة لمالكي سيارات كيا.







وقدّم المركز خلال تواجده خدمات فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا دون النظر إلى مصدر شرائها، إلى جانب خصومات خاصة على خدمات الصيانة، فضلاً عن أنشطة ترفيهية عائلية أضافت أجواء تفاعلية وممتعة للزوار.



وأكدت كيا الأردن أن حملة “وصلنالك” تجسد التزامها بتطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء عبر حلول مبتكرة وسهلة الوصول، مشيرةً إلى أن المركز المتنقل سيواصل جولاته في مختلف محافظات المملكة خلال المرحلة المقبلة ليكون أقرب إلى العملاء أينما كانوا.



وتوجّهت الشركة بالشكر إلى جميع عملائها الذين شاركوا في محطة إربد، داعيةً الجمهور إلى متابعة صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على الوجهات المقبلة التي ستصلها الحملة والاستفادة من العروض والخدمات المميزة: