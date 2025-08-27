الأربعاء 2025-08-27 03:35 م
 

"وصلنالك" من كيا الأردن تصل إلى إربد عبر مركز الصيانة المتنقل

وصلنالك” من كيا الأردن تصل إلى إربد عبر مركز الصيانة المتنقل
جانب من الحملة
 
الأربعاء، 27-08-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-    واصلت الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كيا في المملكة، حملتها “وصلنالك” من خلال محطة جديدة في مدينة إربد، حيث تواجد مركز الصيانة المتنقل في STEEL Restaurant & Cafe خلال الفترة من 21 إلى 23 آب 2025، مقدماً تجربة متكاملة لمالكي سيارات كيا.اضافة اعلان



وقدّم المركز خلال تواجده خدمات فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا دون النظر إلى مصدر شرائها، إلى جانب خصومات خاصة على خدمات الصيانة، فضلاً عن أنشطة ترفيهية عائلية أضافت أجواء تفاعلية وممتعة للزوار.

وأكدت كيا الأردن أن حملة “وصلنالك” تجسد التزامها بتطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء عبر حلول مبتكرة وسهلة الوصول، مشيرةً إلى أن المركز المتنقل سيواصل جولاته في مختلف محافظات المملكة خلال المرحلة المقبلة ليكون أقرب إلى العملاء أينما كانوا.

وتوجّهت الشركة بالشكر إلى جميع عملائها الذين شاركوا في محطة إربد، داعيةً الجمهور إلى متابعة صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على الوجهات المقبلة التي ستصلها الحملة والاستفادة من العروض والخدمات المميزة:
 
 
gnews

أحدث الأخبار

للعام التاسع على التوالي

أخبار الشركات زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة "الاتصال من أجل اللاجئين"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ررللل

فن ومشاهير أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي

لالالالالالالا

فن ومشاهير إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر

خلال لقائه عددا من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين

أخبار محلية العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن

وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية



 
 





الأكثر مشاهدة