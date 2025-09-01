احتفال عالمي بالشعر الأحمر في هولندا - صور

الوكيل الإخباري- شارك آلاف الأشخاص من أكثر من 80 دولة في مهرجان الشعر الأحمر بمدينة تيلبرغ الهولندية، احتفالًا بالتواصل والفخر بالهوية الفريدة لأصحاب الشعر الأحمر الطبيعي.

المهرجان، الذي انطلق قبل 20 عامًا كمشروع فني، أصبح فعالية دولية تضم عروضًا موسيقية وأنشطة متنوعة، ويُخصص موقع تخييم للمشاركين.



المؤسس بارت روفتهورست أكد أن الشعر الأحمر يخلق شعورًا بالانتماء بسبب التجارب المشتركة، خاصة في المجتمعات التي يندر فيها هذا اللون.



نسخة 2013 سجلت رقمًا قياسيًا في "غينيس" كأكبر تجمع لأصحاب الشعر الأحمر بمشاركة 1672 شخصًا.
















