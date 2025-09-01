الإثنين 2025-09-01 10:52 ص
 

احتفال عالمي بالشعر الأحمر في هولندا - صور

تعبيرية
 
الإثنين، 01-09-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   شارك آلاف الأشخاص من أكثر من 80 دولة في مهرجان الشعر الأحمر بمدينة تيلبرغ الهولندية، احتفالًا بالتواصل والفخر بالهوية الفريدة لأصحاب الشعر الأحمر الطبيعي.

المهرجان، الذي انطلق قبل 20 عامًا كمشروع فني، أصبح فعالية دولية تضم عروضًا موسيقية وأنشطة متنوعة، ويُخصص موقع تخييم للمشاركين.


المؤسس بارت روفتهورست أكد أن الشعر الأحمر يخلق شعورًا بالانتماء بسبب التجارب المشتركة، خاصة في المجتمعات التي يندر فيها هذا اللون.


نسخة 2013 سجلت رقمًا قياسيًا في "غينيس" كأكبر تجمع لأصحاب الشعر الأحمر بمشاركة 1672 شخصًا.


Image1_9202519268150098988.jpg

 

 


Image1_92025192616672111706.jpg 


Image1_92025192630713152923.jpg


Image1_92025192639243927613.jpg

الجزيرة 

 
 
