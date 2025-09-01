الكابتن محمد امجد الزبن .. مبارك

سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا التفوّق بداية طريق حافل بالنجاحات والإنجازات، وأن يوفّقه في خدمة وطنه ورفعة اسمه، وأن تبقى دياركم عامرة بالأفراح والمسرّات.
ألف مبروك، وإلى المزيد من التقدّم والتميّز .
-
أخبار متعلقة
-
الإعلامي بشار عبدالرحمن سلمونه.. مبارك الزفاف - صور
-
عشيرة الخريشا وآل خير يشكرون جلالة الملك وولي العهد على مواساتهم بوفاة فقيدتهم
-
مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي
-
أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير
-
تهنئة مايا وميار طارق الحميدي
-
هاشم محمد كامل عبنده.. مبارك النجاح بالتوجيهي
-
محمد العزب.. مبارك الماجستير
-
مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الكابتن محمد سامي الهباهبة - صور