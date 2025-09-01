الكابتن محمد امجد الزبن .. مبارك

09:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتقدم الاهل والاقارب والاصدقاء بأجمل التهاني والتبريكات إلى العميد الركن الطيار أمجد محمد تركي الزبن بمناسبة تخرج نجله محمد أمجد محمد الزبن من كلية الطيران المدني وحصوله على المركز الأول على الفوج، في إنجاز مشرّف يبعث على الفخر والاعتزاز. اضافة اعلان





سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا التفوّق بداية طريق حافل بالنجاحات والإنجازات، وأن يوفّقه في خدمة وطنه ورفعة اسمه، وأن تبقى دياركم عامرة بالأفراح والمسرّات.



ألف مبروك، وإلى المزيد من التقدّم والتميّز .