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الإثنين، 10-04-2023 03:57 م

للسنة الثانية - كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن أفضل 10 كليات أعمال في آسيا و الباسيفيك

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الوكيل الإخباري - للسنة الثانية على التوالي، أدرجت مجلة التعليم (The Education Magazine) العالمية كليةَ الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن قائمة أفضل 10 كليات أعمال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (الباسيفيك) للعام 2023، من حيث توفير تعليم متميز وبرامج أكاديمية مبتكرةاضافة اعلان


 (Providing outstanding business education with innovative curricula).


وأعربت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها واعتزازها بما تحققه كلية الملك طلال لتكنولوجيا الاعمال، حيث أنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير المجالات الأكاديمية والمعرفية لتحقيق رؤيتها في التمييز بين كليات الأعمال في الأردن والمنطقة والعالم، وتحقيق رسالتها في السعي لتخريج طلبة مؤهلين علمياً في مجال الأعمال والتكنولوجيا، قادرين على المنافسة واكتساب المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل والتطور الوظيفي الذي يشهده العالم.

وأكد عميد الكلية الدكتور جورج سمور، أن بيئة الأعمال متغيرة باستمرار كما هي المسارات الوظيفية، وأن أفضل إعداد لمستقبل العمل هو اكتساب المعرفة لجميع جوانب بيئة الأعمال، بما في ذلك مهارات القيادة، وريادة الأعمال، وتحليلات الأعمال، واتخاذ القرار، ومهارات التفاوض، وحل النزاعات، وسلوك المستهلك، والتمويل، والمحاسبة. حيث تواظب الكلية على طرح كل ما يتوافق مع التغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل بأسلوب مبتكر وريادي.

ويذكر أن الكلية قد حصلت على الاعتماد الدولي AACSB؛ لتصبح الجامعة بذلك واحدة من 5% من جامعات العالم، ومن 2% من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى في تاريخ الجامعات الأردنية تنال هذا الاعتماد، إضافة إلى حصولها على الاعتماد   CIM لتخصص التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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