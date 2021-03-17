مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تقدم عرضا خاصا بمناسبة عيد الأم على سوناتا هايبرد الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة، هيونداي الأردن، عن عرضا خاص بمناسبة عيد الأم، ويشمل العرض فرصة تمويل سيارة هيونداي سوناتا هايبرد 2021 بدون دفعة أولى وبقسط شهري 325 دينار فقط للمواصفات الأساسية او بقسط شهري 345دينار للمواصفات الكاملة، ويقدم هذا العرض بالتعاون مع البنك العربي.



وبهذه المناسبة، قال السيد حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:" يسرنا وبمناسبة عيد الأم، أن نقدم عرضا خاصا على سيارة هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة كلياُ، والتي تأتي بجيل جديد بالكامل مع تصميم مميز ومواصفات وتجهيزات متقدمة، والتي نوفرها بعرض تمويلي مريح من خلال شركائنا البنك العربي، مع باقة من المزايا الإضافية التي نسعد بتقديمها لزبائننا الكرام من محبي هيونداي".



ويشمل العرض صيانة مجانية لمدة سنة او 20,000 كم (ايهما أسبق)، وتأمين شامل مجاناً مقدم من الشركة، وكفالة مصنعية 7 سنوات / 150,000 كم على نظام الهايبرد، مع امكانية استبدال سيارتك المستعملة مهما كان نوعها.

اضافة اعلان



ويمكن للمهتمين بالعرض، زيارة معرض هيونداي الرئيسي: عمان – دابوق – شارع الملك عبدالله الثاني – بناية 144من السبت الى الخميس من الساعة 8:00 ص ولغاية 5:30 م، ويتوفر هذا العرض يضاً في صالة عرض السيارات في مركز خدمات ما بعد البيع، البيادر، المنطقة الصناعية.



