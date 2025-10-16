مسؤول أميركي: واشنطن ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاق غزة

07:07 ص

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لن تجبر أي شخص على مغادرة قطاع غزة، مشدداً على أن واشنطن ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة في اتفاق غزة، لافتاً إلى أن لا انتهاكات من الطرفين للاتفاق.





إلى ذلك قال المسؤول إن الولايات المتحدة تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسليم جثث المحتجزين، مشيراً إلى أن بلداناً عديدة أبدت رغبتها في المساهمة ضمن قوة تحقيق الاستقرار في القطاع.



وأضاف المسؤول أن واشنطن تطالب حركة حماس بوقف أعمال القتل العشوائي.



في الأثناء، كشف مسؤول أميركي كبير أن القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لاستعادة أكبر عدد ممكن من جثث الرهائن.



وأضاف أن برنامج مكافآت أُطلق للمساعدة في العثور على رفات المحتجزين في غزة، مشدداً على أن واشنطن لن تترك أحداً خلفها، وفق رويترز.



وأوضح أن أموال إعادة الإعمار لن تُوجَّه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حماس تعتزم احترام اتفاق غزة، وأنها تعتزم إعادة جثامين الرهائن.




