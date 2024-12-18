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مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن تطلق "حملة الشتاء من ماكدونالدز"

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حملة الشتاء
الأربعاء، 18-12-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري-   تواصل مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - التزامها بتطبيق مسؤوليتها المجتمعية عبر إطلاق حملتها الشتوية السنوية، والتي تحمل هذا العام عنوان "حملة الشتاء من ماكدونالدز"، وتهدف إلى تقديم الدعم وتوفير الدفء للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المملكة خلال فصل الشتاء.

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وضمن جهودها خلال حملة الشتاء الحالية، قام فريق عمل مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بتوزيع أكثر من 1000 صوبة، و1000 غطاء "بطانية"، بالإضافة إلى1000  كوبون كاز، ووصلت الحملة إلى مناطق مختلفة شملت عجلون، والأغوار، وجرش، وعمان، والعقبة.


وانطلاقاً من إيمانها بأن العمل الجماعي هو أساس العطاء الحقيقي، تتقدم مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – بالشكر الجزيل من المتطوعين الذين شاركوا بالحملة وساهموا في نشر الدفء ومساعدة الأسر الأقل حظاً، وكانوا جزءاً من رسالتها الهادفة إلى تعزيز قيم العطاء والتضامن وتجسيد الالتزام الإنساني والوطني لمساعدة الفئات الأقل حظاً ضمن مجتمعنا الأردني.

 
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