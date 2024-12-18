مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن تطلق "حملة الشتاء من ماكدونالدز"

وضمن جهودها خلال حملة الشتاء الحالية، قام فريق عمل مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بتوزيع أكثر من 1000 صوبة، و1000 غطاء "بطانية"، بالإضافة إلى1000 كوبون كاز، ووصلت الحملة إلى مناطق مختلفة شملت عجلون، والأغوار، وجرش، وعمان، والعقبة.
وانطلاقاً من إيمانها بأن العمل الجماعي هو أساس العطاء الحقيقي، تتقدم مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – بالشكر الجزيل من المتطوعين الذين شاركوا بالحملة وساهموا في نشر الدفء ومساعدة الأسر الأقل حظاً، وكانوا جزءاً من رسالتها الهادفة إلى تعزيز قيم العطاء والتضامن وتجسيد الالتزام الإنساني والوطني لمساعدة الفئات الأقل حظاً ضمن مجتمعنا الأردني.
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