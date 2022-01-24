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الإثنين، 24-01-2022 01:21 م

مركبات غير تقليدية وطرق جديدة للتنقل مع "المركزية تويوتا" ومسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

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الوكيل الاخباري - تتيح "المركزيةتويوتا" للأطفال في الأردن فرصة تخيل مركبات غير تقليدية وابتكار طرق جديدة للتنقل تساعد الجميع على الاستمتاع بحياتهم ضمن مجتمع مستدام يمنحهم رؤية أوسع للعالم، من خلال المشاركة في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"بنسختها الخامسة عشرة، ابتداءً من 20 كانون الثاني ولغاية 20 شباط 2022.

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يجب على الراغبين بالمشاركة ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في  موعد أقصاه 20 شباط 2022 عبر الرابط التالي: http://t.ly/p502.

 

وستقوم لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من المؤثرين بتقييم الأعمال واختيار الفائزين.

 

وفي يوم 27 شباط سيتم الإعلان عن الفائزمن كل فئة من الفئات العمرية الثلاث مباشرة عبر الحساب الرسمي ل "المركزية تويوتا" على إنستجرام- نظرًا للمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة التي تمنع الشركة من استضافة حفل الإعلان عن الجوائز كالمعتاد.

 

وسيحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة على جهاز آيباد وسيتنافسون مع الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان العام الحالي، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.


وبهذا الصدد، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": مع التحديات الاستثنائية التي يواجهها العالم أجمع، والتي تحدّ من أنشطة طلبة المدارس اللامنهجية، بات من الضروري إيجاد طرق تساعد الأطفال في تنمية خيالهم ومواهبهم المتنوعة.

 

لذا، وكجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في "المركزية تويوتا"، يسرنا دعوة أطفال الأردن للمشاركة في هذه المسابقة التي تنظمها شركة تويوتا العالمية منذ عام 2004 لمشاركة أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال رسم وسائل النقل كما يحلمون بها، وإطلاق العنان لإبداعاتهم الفنية".

 




 

 


 

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