عودة للحياة بعد التوقف التام للقلب: شاب مصري ينجو من الغرق بأعجوبة

وظل الشاب يصارع الغرق لمدة تقارب نصف ساعة، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى "طيبة" التخصصي في إسنا وهو فاقد للوعي بالكامل.
ووفقًا لتقرير الأطباء، كانت عضلة القلب متوقفة تمامًا عند وصوله، مما استدعى تدخلًا عاجلًا باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية. وبعد عدة محاولات، استجاب القلب وعاد النبض، واستقرت حالته الصحية لاحقًا
-
أخبار متعلقة
-
طرق طبيعية لتعطير المنزل والتخلص من الروائح الكريهة بفعالية وأمان
-
11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين
-
احتفال عالمي بالشعر الأحمر في هولندا - صور
-
فيديو لممرّضة مع جثمان متوّفى على "تيك توك" يشعل جدلاً في الجزائر
-
مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو
-
بعد 30 عاما... كبسولة زمنية للأميرة ديانا تكشف أسرارا وذكريات
-
في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف في تركيا (فيديو)
-
سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)