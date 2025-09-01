عودة للحياة بعد التوقف التام للقلب: شاب مصري ينجو من الغرق بأعجوبة

الوكيل الإخباري- نجا شاب مصري يبلغ من العمر 18 عامًا من الموت المحقق بعد أن توقف قلبه تمامًا إثر تعرضه للغرق في إحدى القنوات المائية بقرية "الدير" التابعة لمحافظة البحيرة، أثناء استعداده لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

وظل الشاب يصارع الغرق لمدة تقارب نصف ساعة، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى "طيبة" التخصصي في إسنا وهو فاقد للوعي بالكامل.



ووفقًا لتقرير الأطباء، كانت عضلة القلب متوقفة تمامًا عند وصوله، مما استدعى تدخلًا عاجلًا باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية. وبعد عدة محاولات، استجاب القلب وعاد النبض، واستقرت حالته الصحية لاحقًا